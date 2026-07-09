Zelenski dice hay acuerdo a nivel político con EEUU sobre licencias para misiles Patriot

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante una cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía

Ucrania ​y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo político sobre las licencias para la producción de misiles interceptores PAC-3 Patriot, dijo el jueves ‌el presidente Volodímir Zelenski, quien ‌añadió que los suministros clave de estos misiles llegarían en los próximos días.

El Patriot es un sistema de defensa aérea de fabricación estadounidense. Su misil interceptor PAC-3, abreviatura de Patriot Advanced Capability-3, es una de las pocas armas occidentales capaces de derribar los misiles balísticos que Rusia ha lanzado cada vez con mayor frecuencia contra ciudades ucranianas.

En declaraciones a ​la prensa tras ⁠regresar de una cumbre de la OTAN en Turquía y de ‌las conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ⁠Zelenski también dijo que se estaban ⁠llevando a cabo negociaciones con Washington sobre un "acuerdo de drones" o la producción conjunta de drones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Creo que ha sido una cumbre productiva para Ucrania. En ⁠los próximos días recibiremos un paquete de Estados Unidos, y ​también se han alcanzado algunos acuerdos por separado", ‌dijo Zelenski, refiriéndose a la adquisición ‌de los interceptores PAC-3.

"Hemos resuelto esta cuestión por la vía política", ⁠afirmó en relación con la producción de misiles Patriot para Ucrania.

"Ahora es muy importante que nuestros equipos técnicos, todos nuestros representantes de los distintos ministerios y los representantes del poder ejecutivo empiecen a trabajar en ​ello sin ‌demora, para que podamos obtener las licencias muy rápidamente y comenzar la producción en Ucrania lo antes posible".

Zelenski lleva tiempo abogando por un suministro más rápido de misiles interceptores capaces de derribar misiles balísticos rusos, una necesidad acentuada por los recientes ⁠ataques contra la capital ucraniana y otras ciudades.

Zelenski señaló que aún no se había firmado ningún acuerdo sobre drones con Washington, "pero ya se han firmado algunos documentos para que la parte estadounidense pueda obtener de Ucrania diversos tipos, diferentes modelos, en los que Estados Unidos está interesado para realizar pruebas. Y los están obteniendo de nosotros".

Señaló que entre ellos se incluían "tanto drones ‌aéreos como marítimos, así como otros dispositivos tecnológicos".

También afirmó que continuarían las conversaciones con los aliados europeos de Ucrania sobre el desarrollo de un sistema antimisiles independiente, con una reunión prevista en Francia en un futuro próximo.

El presidente ucraniano ha mejorado sus relaciones con Trump a través de una serie ‌de reuniones, después de que un encuentro el año pasado en el Despacho Oval derivó en una discusión acalorada.

Zelenski dijo a los periodistas que Trump ‌se mostraba ahora "optimista respecto ⁠a Ucrania".

"Sin duda, hemos hablado de muchísimas cosas diferentes; tenemos que dar seguimiento, prepararnos para la diplomacia y ​hay algunas otras cuestiones, pero todo esto va en la dirección correcta", afirmó. "Durante la reunión se mostró muy constructivo".

Con información de Reuters