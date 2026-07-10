Dónde juega Anthony Gordon, futbolista de Inglaterra

Gordon es una pieza clave en la Selección inglesa.

Anthony Gordon representa el perfil del futbolista moderno: veloz, intenso, desequilibrante y con una gran capacidad para adaptarse a distintos sistemas de juego. Gracias a esas cualidades, el extremo inglés logró consolidarse en la élite del fútbol europeo y se muestra como uno de los futuros grandes protagonistas del viejo continente, además de ser protagonista en el último mundial.

Con apenas 25 años, el atacante ya acumula experiencia en la Premier League, competiciones europeas y la selección inglesa. Su crecimiento fue constante desde sus primeros pasos en el Everton hasta convertirse en una de las figuras del Newcastle United, rendimiento que despertó el interés de uno de los equipos más grandes de Europa.

Dónde juega Anthony Gordon

Anthony Gordon dio un paso decisivo en su carrera al incorporarse al FC Barcelona, donde afronta uno de los mayores desafíos de su trayectoria. El futbolista, procedente del Newcastle, firmó un contrato hasta el año 2031 en una operación que rondó los 80 millones de euros fijos más variables. De esta manera, comenzará a jugar en el fútbol español esta temporada.

Gordon firmó con el Barcelona.

La carrera de Anthony Gordon

Anthony Michael Gordon nació el 24 de febrero de 2001 en Liverpool. Aunque de niño pasó por las divisiones inferiores del Liverpool, a los 11 años dejó el club y continuó su formación en la cantera del Everton, donde comenzó a construir el camino hacia el profesionalismo. Su debut con el primer equipo llegó en 2017, cuando apenas tenía 16 años, en un encuentro de la Europa League frente al Apollon Limassol, convirtiéndose en una de las grandes promesas de la institución.

Después de sus primeras temporadas con el Everton, Gordon buscó continuidad y fue cedido al Preston North End durante parte de la campaña 2020/21. Esa experiencia le permitió sumar minutos y regresar con mayor confianza al conjunto de Liverpool, donde comenzó a ganar protagonismo en la Premier League gracias a su velocidad, capacidad para el uno contra uno y sacrificio en la recuperación del balón.

Gordon en Inglaterra.

En enero de 2023 dio un salto importante al ser transferido al Newcastle United. Bajo la conducción de Eddie Howe alcanzó su mejor versión y se convirtió en una pieza fundamental del equipo. Allí compartió plantel con futbolistas de primer nivel y fue dirigido por uno de los entrenadores que más influyó en su evolución táctica. Además, tuvo el privilegio de trabajar anteriormente con técnicos de renombre como Carlo Ancelotti, Rafa Benítez y Frank Lampard durante su etapa en el Everton.

Su paso por Newcastle también estuvo marcado por logros históricos. En 2025 fue parte del plantel que conquistó la Carabao Cup, un título que puso fin a una espera de 70 años sin consagraciones nacionales para las "Urracas". Más tarde, durante la temporada 2025/26, protagonizó una destacada actuación en la Liga de Campeones, incluyendo un partido inolvidable en el que marcó cuatro goles frente al Qarabag y estableció un registro histórico para la competición.