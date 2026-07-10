Quién es el DT de España en el Mundial 2026: así es Luis De La Fuente

El entrenador español Luis de la Fuente.

La Selección de España atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años y gran parte de ese presente tiene un nombre propio: Luis de la Fuente. El entrenador logró consolidar un equipo competitivo, con una mezcla de jóvenes talentos y futbolistas experimentados, que volvió a colocar a La Roja entre las grandes potencias del fútbol mundial.

Con un perfil alejado de los grandes focos mediáticos, el técnico español construyó su carrera paso a paso, primero en las categorías juveniles y luego al frente del seleccionado absoluto. Su trabajo, basado en el conocimiento profundo de las inferiores y una idea de juego ofensiva, le permitió conquistar títulos y ser el encargado de continuar el proceso de España en búsqueda de nuevos hitos.

Así es Luis de la Fuente: su trayectoria

Luis de la Fuente nació el 21 de junio de 1961 en Haro, La Rioja, España. Antes de convertirse en entrenador desarrolló una destacada carrera como futbolista profesional, desempeñándose como lateral izquierdo. Debutó en el Athletic Club, donde conquistó dos títulos de LaLiga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Posteriormente también vistió las camisetas del Sevilla y del Deportivo Alavés antes de retirarse de la actividad profesional.

Una vez finalizada su etapa como jugador comenzó su camino como director técnico. Tras dirigir a distintos clubes del fútbol español, encontró su lugar dentro de la Real Federación Española de Fútbol. En 2013 asumió la conducción de la selección Sub-19 y, con el paso de los años, fue escalando categorías hasta transformarse en el principal responsable del proyecto deportivo del seleccionado nacional.

Luis de la Fuente es una continuidad de la filosofía del tiki taka español nacida en los 2000.

Los resultados acompañaron rápidamente su trabajo. Bajo su conducción, España conquistó la Eurocopa Sub-19 en 2015 y la Eurocopa Sub-21 en 2019. Además, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio con el combinado Sub-23, consolidando una generación de futbolistas que más tarde daría el salto a la selección mayor.

El salto en la carrera de Luis de la Fuente

En diciembre de 2022 fue designado entrenador de la selección absoluta tras la salida de Luis Enrique. Su llegada marcó el inicio de una renovación que devolvió a España al primer plano internacional. En apenas dos años conquistó la Liga de Naciones de la UEFA 2022-23 y la Eurocopa 2024, convirtiéndose en el primer entrenador español en ganar el campeonato europeo en las categorías Sub-19, Sub-21 y absoluta.

De la Fuente también se caracteriza por su fuerte vínculo con los futbolistas que dirigió desde las divisiones juveniles. Esa relación de confianza fue una de las claves para consolidar un grupo unido, con figuras como Pedri, Lamine Yamal, Rodri, Nico Williams y Mikel Merino como pilares del proyecto. Varios de ellos destacaron públicamente el respaldo permanente del entrenador durante momentos difíciles de sus carreras.