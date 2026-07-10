Viviana Canosa se hartó y contó públicamente lo que Majul quería mantener en secreto: "Le pagamos"

Viviana Canosa se hartó y contó públicamente lo que Majul quería mantener en secreto.

Viviana Canosa lanzó una dura crítica contra periodistas a los que vinculó con el presidente Javier Milei. Durante su programa en Carnaval Stream, sostuvo que el mandatario no necesita un vocero oficial porque, según afirmó, ya cuenta con comunicadores que cumplen ese rol desde los medios.

En medio de un análisis sobre la comunicación del Gobierno, Viviana Canosa aseguró que el presidente Javier Milei extraña a su ex vocero presidencial y ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y deslizó que actualmente esa función es ejercida por algunos periodistas. "Básicamente, no quieren vocero", comenzó diciendo la conductora, antes de agregar: "Hoy pensaba, ¿no? Cómo siento que extraña el Presidente a Adorni. Yo siento que el Presidente lo extraña mucho a Adorni".

A partir de esa reflexión, Canosa sostuvo que el mandatario ya cuenta con personas que defienden su gestión desde los medios de comunicación.

Quiénes son "los voceros" de Milei

La conductora fue más allá y mencionó con nombre y apellido a varios periodistas. "Igual el Presidente tiene voceros. Si ya le pagamos a Majul, le pagamos a Trebucq, le pagamos a Fanta. ¿Cuántos faltan?", lanzó.

Viviana Canosa se hartó y contó públicamente lo que Majul quería mantener en secreto.

Finalmente, resumió su postura con una frase contundente: "Son los voceros del Presidente".