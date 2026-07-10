Conmoción en la TV por el terrible accidente que sufrió la esposa de Cormillot

La esposa de Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini, sufrió una caída doméstica que derivó en la inmovilización de gran parte de su brazo.

La esposa de Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini, sufrió una fuerte caída en su casa y terminó con un yeso que le inmoviliza gran parte del brazo. La nutricionista compartió lo sucedido en sus redes sociales y generó preocupación entre sus seguidores.

Pasquini publicó una foto en la que se la ve con el brazo completamente enyesado y acompañó la imagen con un mensaje irónico: “No paro de triunfar. Cuando tu marido te quiere atar a las almohadas para que estés asegurada”. Más tarde, reveló la charla que mantuvo con su hijo Emilio al regresar a su casa. Según contó, Emilio le preguntó si estaba enferma y ella le respondió: “No, no, no es enferma la palabra, estoy golpeada”.

Durante esa conversación, Emilio le hizo un comentario que terminó sacándole una sonrisa. El hijo le dijo que ella era “torpe”, a lo que Pasquini respondió: “Bueno, bueno, pará, tampoco tan torpe. Hubo un desliz”. Luego continuó: “Podría ser peor (¿podría?) Me gustan dos términos para no enojarme, uno es, esto también pasará. En fin, ¿quién no va a arrancar al gym y se fractura en su primer día? Que tire la primera piedra al que no le pasó”.

Estefanía Pasquini sufrió una quebradura de brazo

Luego de relatar lo sucedido, también decidió revelar cuál fue la consecuencia que más lamentó tras la fractura. En ese sentido, aseguró: “Lo que más me duele es haber pagado el mes anticipado y haber pagado el anual para volver a natación. Creo que por dos meses más o menos no me voy a poder mover”.

Por último, explicó cómo ocurrió el accidente: “Me caí para atrás porque no calculé bien y cuando caí, paré con una sola mano todo el cuerpo. Escuché ‘clac’. Era como un acordeón y ahí me fracturé”. A pesar del mal momento, Pasquini decidió tomarse la situación con humor y así se lo transmitió a los seguidores de sus redes sociales.