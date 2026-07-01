El belga Youri Tielemans celebra el tercer gol de su equipo junto a Nicolas Raskin

Bélgica se clasificó el miércoles para los ‌octavos de final ‌del Mundial con una dramática victoria 3-2 sobre Senegal, en un partido en el que marcando dos goles en los últimos minutos ​para forzar ⁠la prórroga antes de ‌que Youri Tielemans convirtiera ⁠un penal en ⁠el minuto 125.

Tielemans anotó el gol de la victoria desde el ⁠punto del penal tras ​ser derribado dentro ‌del área.

Habib Diarra ‌remató a placer después de ⁠que un cabezazo de Ismaila Sarr golpeara un poste para darle a ​Senegal ‌una merecida ventaja de 1-0 en el minuto 25.

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Sarr venció a Thibaut Courtois para aumentar la ventaja ⁠en el minuto 51.

El suplente Romelu Lukaku recortó distancias en el minuto 86 antes de que el capitán Tielemans empatara menos de tres minutos ‌después para forzar la prórroga, dándole al elenco europeo un empate que nadie esperaba.

Bélgica se enfrentará en la próxima ronda ‌al ganador del partido que se disputará más tarde el ‌miércoles ⁠entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, el ​6 de julio, por un puesto en los cuartos de final.

(Reporting by Sam Tobin)