Frío y nubosidad en CABA y el Conurbano: así será el viernes 22 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 22 de mayo en Buenos Aires y adelantó el tiempo para el fin de semana largo. El viernes continuará la ola polar, la temperatura se ubicará entre los 7°C de mínima y 13°C de máxima, mientras que el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada.

Así estará el pronóstico del tiempo el fin de semana largo, según el SMN

El SMN también adelantó cómo estará el pronóstico del tiempo durante el fin de semana largo por el 25 de mayo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según los especialistas, la temperatura comenzará a subir con el correr de los días:

Sábado 23: el cielo estará despejado todo el día y la temperatura se elevará levemente al ubicarse entre una mínima de 9°C y una máxima de 15°C.

el cielo estará despejado todo el día y la temperatura se elevará levemente al ubicarse entre y una máxima de 15°C. Domingo 24: el cielo estará parcialmente nublado, pero la temperatura continuará subiendo levemente al encontrarse entre una mínima de 11°C y una máxima de 16°C.

el cielo estará parcialmente nublado, pero la temperatura continuará subiendo levemente al encontrarse entre Lunes 25: el Día de la Revolución de Mayo, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura iniciará en 12°C y se elevará hasta alcanzar una máxima de 19°C.

Cómo es el otoño 2026 en Argentina: temperaturas y lluvias por encima de las cifras habituales

El SMN publicó su pronóstico climático trimestral para el período abril-junio de 2026 y el panorama que describe se aleja de un otoño típico. Si bien la últimas semanas parecieron un adelanto del invierno, el organismo oficial anticipó que las temperaturas serán superiores a lo normal durante toda la estación en amplias zonas del territorio nacional, con mayor intensidad en el Litoral, el Noreste y la región central del país.

En materia de precipitaciones, las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo habitual son el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde la probabilidad de superar el rango histórico normal -que ronda los 800 mm acumulados entre abril y junio- es superior al 50%.

Este escenario se configura tras un marzo que dejó marcas históricas en varias ciudades: Azul acumuló 367 mm, superando el récord anterior de 2002; Olavarría registró su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre con más de 1.000 mm acumulados.

Frente a ese antecedente, el SMN advierte sobre un riesgo elevado de anegamientos en las regiones que ya llegan a la nueva estación con suelos saturados. Al mismo tiempo, el organismo espera que haya condiciones más secas en el extremo oeste del NOA. En el resto del país, el pronóstico indica valores normales o superiores a los históricos, tanto en temperatura como en precipitaciones, sin excepción.

El informe fue elaborado a partir de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales, pero solo indica tendencias probabilísticas para el conjunto del trimestre. "El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.