Rosalía recibe el premio Ivor a compositora internacional del año

Premios Ivor Novello en Londres

Rosalía, ​Jacob Alon y CMAT estuvieron entre los ganadores del jueves en los Ivor, los premios anuales británicos dedicados a los compositores de ‌canciones y de bandas sonoras, ‌mientras que el fallecido George Michael y Thom Yorke, líder de Radiohead, fueron distinguidos con un reconocimiento a sus trayectorias.

La artista española fue nombrada compositora internacional del año tras su álbum "LUX", que encabezó las listas y en el que canta en varios idiomas.

"Sé que hay compositores excepcionales que nunca recibirán el reconocimiento que se merecen, porque no son europeos ​blancos de clase media ⁠cuya educación haya sido lo suficientemente estable como para convertir un ‌atisbo de talento en una carrera de éxito", dijo ⁠Rosalía tras recibir el premio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El rockero británico ⁠Sam Fender fue elegido compositor del año, mientras que el DJ y productor discográfico Calvin Harris recibió el premio al icono musical.

El premio a la ⁠mejor canción contemporánea fue para "I Stand on the Line", de ​Kae Tempest, mientras que "Don't Fall Asleep", de Jacob Alon, ‌fue elegida mejor canción en los ‌apartados musical y lírico. Alon también se llevó el premio estrella ⁠emergente.

El premio al mejor álbum fue para "Euro-Country", de la cantante irlandesa CMAT, mientras que el éxito "Messy", de Lola Young, se impuso en la categoría de obra más interpretada.

Michael, fallecido en 2016, y Yorke siguen los ​pasos de ‌U2, Paul McCartney, Kate Bush y Bruce Springsteen al recibir el título de miembro honorario de la Academia de los Ivor, el mayor honor que otorga esta asociación con sede en Reino Unido.

"Desde discos fundamentales como 'OK Computer' y 'Kid A' hasta su trabajo ⁠más experimental en la música electrónica y las bandas sonoras, la escritura de canciones de Yorke ha remodelado de forma constante la música moderna gracias a su profundidad emocional, su innovación y su impacto cultural", señaló la academia en un comunicado.

La institución describió a Michael, intérprete de "Careless Whisper" y "Freedom!", como "uno de los compositores más influyentes de Reino Unido". Su compañero en Wham!, Andrew ‌Ridgeley, recogió el premio en su nombre.

El rapero Kano ganó el premio al artista más visionario, mientras que la cantante Lily Allen recibió el galardón a la colección de canciones sobresaliente.

La cantante estadounidense Linda Perry, "cuya composición ha dejado una huella innegable en el panorama musical de Reino Unido", fue distinguida ‌con el premio especial internacional.

Elton John, que recibió un reconocimiento de la Academia de los Ivor por su labor de apoyo a los compositores de canciones y ‌compositores musicales, también ⁠fue anunciado como el primer presidente en la historia de la asociación.

Bautizados en honor al compositor, actor y artista ​galés de comienzos del siglo XX Ivor Novello, los premios Ivor se entregaron por primera vez en 1956.

Con información de Reuters