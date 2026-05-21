El líder supremo iraní prohíbe sacar del país el uranio enriquecido, según fuentes iraníes

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer camina junto a una pancarta con una imagen del nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en Teherán, Irán

​El líder supremo de Irán emitió una directiva según la cual el uranio del país, casi apto para la fabricación de armas, no debe enviarse al extranjero, según dos fuentes iraníes de alto rango, lo que endurece la postura de Teherán respecto ‌a una de las principales exigencias de Estados Unidos ‌en las negociaciones de paz.

La orden del ayatolá Mojtaba Jamenei podría frustrar aún más al presidente de EEUU, Donald Trump, y complicar las negociaciones para poner fin a la guerra de EEUU e Israel contra Irán.

Funcionarios israelíes dijeron a Reuters que Trump ha asegurado a Israel que las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, necesario para fabricar un arma atómica, se enviarán fuera de Irán y que cualquier acuerdo de paz debe incluir una cláusula al respecto.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que no dará por terminada la guerra hasta que se retire el uranio enriquecido de Irán, Teherán ponga fin a su apoyo a las milicias aliadas y se eliminen sus capacidades de misiles balísticos.

"La directiva del ​líder supremo, y el consenso dentro de ⁠la clase dirigente, es que las reservas de uranio enriquecido no deben salir del país", dijo una de las dos fuentes iraníes, ‌que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto.

Según las fuentes, los altos cargos iraníes creen ⁠que enviar el material al extranjero dejaría al país más vulnerable a futuros ⁠ataques de Estados Unidos e Israel. Jamenei tiene la última palabra en los asuntos estatales más importantes.

La Casa Blanca y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán no respondieron a las solicitudes de comentarios.

PROFUNDA DESCONFIANZA ENTRE LOS MÁXIMOS RESPONSABLES IRANÍES

Se ha establecido un frágil alto el fuego ⁠en la guerra que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, tras lo ​cual Irán disparó contra los Estados del golfo Pérsico que albergan bases militares estadounidenses y estallaron ‌los combates entre Israel y Hezbolá, milicia respaldada por Irán, en ‌Líbano.

Sin embargo, no se ha producido ningún avance significativo en los esfuerzos de paz, mientras el bloqueo estadounidense de los puertos ⁠iraníes y el control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el suministro mundial de petróleo, complican las negociaciones mediadas por Pakistán.

Las dos fuentes iraníes de alto rango afirmaron que en Irán existe una profunda sospecha de que la tregua en las hostilidades es un engaño táctico de Washington para crear una sensación de seguridad antes de reanudar los ataques aéreos.

El principal negociador de paz de Irán, Mohamad ​Baqer Qalibaf, dijo el ‌miércoles que "las maniobras evidentes y encubiertas del enemigo" demostraban que los estadounidenses estaban preparando nuevos ataques.

Trump afirmó el miércoles que Estados Unidos estaba dispuesto a lanzar nuevos ataques contra Teherán si Irán no aceptaba un acuerdo de paz, pero insinuó que Washington podría esperar unos días para "obtener las respuestas adecuadas".

Las dos partes han comenzado a reducir algunas diferencias, según las fuentes, pero persisten divisiones más profundas en torno al programa nuclear de Teherán, incluyendo el destino de sus reservas de uranio ⁠enriquecido y la exigencia de Teherán de que se reconozca su derecho al enriquecimiento.

IRÁN ENDURECE SU POSTURA SOBRE LAS RESERVAS DE URANIO ENRIQUECIDO

Las autoridades iraníes han afirmado en repetidas ocasiones que la prioridad de Teherán es garantizar el fin definitivo de la guerra y obtener garantías creíbles de que Estados Unidos e Israel no lanzarán nuevos ataques.

Solo una vez que se hayan obtenido tales garantías, dijeron, Irán estaría dispuesto a entablar negociaciones detalladas sobre su programa nuclear. Teherán niega desde hace tiempo que esté buscando desarrollar una bomba nuclear.

Se cree ampliamente que Israel posee un arsenal atómico, pero nunca ha confirmado ni desmentido que tenga armas nucleares, manteniendo durante décadas la denominada política de ambigüedad sobre la cuestión.

Antes de la guerra, Irán se mostró dispuesto a ‌exportar la mitad de sus reservas de uranio enriquecido al 60%, un nivel muy superior al necesario para usos civiles.

Pero, según algunas fuentes, esa postura cambió tras las repetidas amenazas de Trump de atacar Irán.

Funcionarios israelíes han declarado a Reuters que aún no está claro si Trump decidirá atacar y si daría luz verde a Israel para reanudar las operaciones. Teherán ha prometido una respuesta contundente en caso de ataque.

Sin embargo, la fuente dijo que existían "fórmulas viables" para resolver el asunto.

"Hay soluciones como diluir las reservas bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica", añadió una de ‌las fuentes iraníes.

El OIEA estima que Irán tenía 440,9 kilos de uranio enriquecido al 60% cuando Israel y Estados Unidos atacaron las instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025. No está claro cuánto de ese uranio ha sobrevivido.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, dijo en marzo que lo que quedaba de ‌esas reservas se almacenaba "principalmente" en un ⁠complejo de túneles de la central nuclear de Isfahán, y que su agencia creía que allí había algo más de 200 kilos. El OIEA también cree que parte de ese uranio se encuentra en el extenso complejo nuclear ​de Natanz, donde Irán tenía dos plantas de enriquecimiento.

Irán afirma que necesita una parte del uranio altamente enriquecido con fines médicos y para un reactor de investigación en Teherán que funciona con cantidades relativamente pequeñas de uranio enriquecido al 20% aproximadamente.

Con información de Reuters