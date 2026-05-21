RD Congo se ve obligada a cambiar su preparación para el Mundial por el brote de ébola

FOTO DE ARCHIVO. Miembros de la selección nacional de fútbol de República Democrática del Congo celebran su llegada en autobús tras clasificarse para el Mundial de 2026, en Kinshasa, República Democrática del Congo

La selección ​nacional de República Democrática del Congo se ha visto obligada a cancelar los actos de preparación previos a la ‌Copa del Mundo en Kinsasa ‌debido al brote del virus del ébola y, en su lugar, continuará su preparación en Bélgica, dijo un portavoz del equipo.

El plantel tenía previsto realizar una sesión de entrenamiento abierta a los aficionados, así como una ceremonia de despedida el lunes con el presidente del país, Félix Tshisekedi, como parte de su preparación ​para la Copa ⁠Mundial que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

Sin ‌embargo, las restricciones de viaje impuestas por las autoridades ⁠sanitarias de Estados Unidos en respuesta ⁠al brote han hecho necesario modificar esos planes, dijo el portavoz a Reuters.

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Los Centro de Control de las Enfermedades y Prevencion de ⁠EEUU (CDC, por sus siglas en inglés) han prohibido la entrada ​a personas que no sean titulares de ‌pasaporte estadounidense y que hayan estado ‌en República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur ⁠durante los 21 días anteriores.

Por lo tanto, todos los miembros del personal del equipo radicados en República Democrática del Congo deben haber salido del país a más tardar el jueves para ​poder entrar ‌en Estados Unidos sin restricciones. El equipo tiene previsto llegar a Estados Unidos el 10 u 11 de junio.

El director técnico del equipo, Dodo Landu, restó importancia al cambio en el calendario del conjunto.

"El cambio no es muy ⁠grande, porque solo teníamos tres días en Kinsasa", declaró a RFI. "Simplemente mantendremos el programa en Bélgica; el acto del 25 de mayo se celebrará en Bruselas en lugar de Kinsasa".

El equipo tendrá su base de concentración en Houston, Texas, durante la Copa Mundial. La totalidad de la plantilla de jugadores, anunciada el lunes, milita en clubes fuera ‌de República Democrática del Congo, la mayoría de ellos en Europa.

El Departamento de Servicios de Salud de Texas dijo el miércoles que está "trabajando estrechamente con los CDC, la FIFA y los departamentos locales de salud para garantizar la salud y la seguridad de los equipos, ‌los espectadores y todos los residentes de Texas".

República Democrática del Congo disputará su primer partido en el Mundial frente a Portugal en Houston, ‌antes de medirse ⁠con Colombia en Guadalajara y cerrar su participación en la fase de grupos contra Uzbekistán en Atlanta.

Hasta el ​miércoles, había 600 casos sospechosos en el brote de ébola y 139 muertes sospechosas en República Democrática del Congo.

Con información de Reuters