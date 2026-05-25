Un ataque en la región rusa de Bélgorod deja un muerto, según las autoridades locales

Un hombre murió y otro resultó herido, además de que se produjeron daños en la infraestructura energética, tras un ataque con misiles y drones contra la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, según informaron las autoridades locales el lunes a través de la aplicación de mensajería Telegram.
Las víctimas fueron consecuencia del ataque con drones y misiles, y estos últimos cortaron el suministro de electricidad y agua, según las autoridades, que señalaron que el ataque también afectó a la ciudad de Bélgorod.
Otras cinco personas resultaron heridas en ataques con drones en la localidad de Horlivka, en el este de la Ucrania controlada por Rusia, según informó el programa de televisión estatal ruso Vesti en Telegram.
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Dos personas murieron y 16 resultaron heridas tras un ataque ruso con proyectiles, misiles y drones en la región de Jersón, al sur de Ucrania, que comenzó la madrugada del domingo, según informó el gobernador regional, Oleksandr Prokudin, a través de Telegram.
En la región de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, tres personas resultaron heridas tras ataques aéreos y con drones rusos, según informaron las autoridades locales en Telegram.
Reuters no ha podido verificar de forma independiente estas informaciones. Rusia y Ucrania niegan haber atacado deliberadamente a la población civil.
Rusia bombardeó Kiev y sus alrededores con cientos de drones y misiles el domingo en uno de los bombardeos más intensos de la ciudad desde el inicio de la guerra, que ya dura cuatro años, y lanzó un misil hipersónico Oreshnik cerca de la capital.
Con información de Reuters