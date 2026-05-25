FOTO DE ARCHIVO. Un edificio de viviendas y automóviles durante un apagón, que según las autoridades locales fue causado por un ataque con misiles ucranianos, durante el conflicto militar entre Rusia y Ucrania, en Bélgorod, Rusia

Un ​hombre murió y otro resultó herido, además de que se produjeron daños ‌en la infraestructura ‌energética, tras un ataque con misiles y drones contra la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, según informaron las autoridades locales el lunes a través de la aplicación de mensajería Telegram.

Las víctimas fueron ​consecuencia del ataque ⁠con drones y misiles, y estos ‌últimos cortaron el suministro de electricidad ⁠y agua, según las ⁠autoridades, que señalaron que el ataque también afectó a la ciudad de Bélgorod.

Otras cinco personas ⁠resultaron heridas en ataques con drones ​en la localidad de Horlivka, ‌en el este de ‌la Ucrania controlada por Rusia, según ⁠informó el programa de televisión estatal ruso Vesti en Telegram.

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Dos personas murieron y 16 resultaron heridas tras un ataque ruso ​con ‌proyectiles, misiles y drones en la región de Jersón, al sur de Ucrania, que comenzó la madrugada del domingo, según informó el gobernador regional, ⁠Oleksandr Prokudin, a través de Telegram.

En la región de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, tres personas resultaron heridas tras ataques aéreos y con drones rusos, según informaron las autoridades locales en Telegram.

Reuters no ha podido verificar ‌de forma independiente estas informaciones. Rusia y Ucrania niegan haber atacado deliberadamente a la población civil.

Rusia bombardeó Kiev y sus alrededores con cientos de drones y misiles el domingo ‌en uno de los bombardeos más intensos de la ciudad desde el inicio de la ‌guerra, que ⁠ya dura cuatro años, y lanzó un misil hipersónico Oreshnik cerca ​de la capital.

Con información de Reuters