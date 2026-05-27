La OMS insta a un alto el fuego en el Congo para contener el ébola ante el aumento de los casos

FOTO DE ARCHIVO: Ataques a centros de tratamiento del ébola obligan a los pacientes a huir del aislamiento en el este del Congo.

El ​director general de la Organización Mundial de la Salud pidió el miércoles un alto el fuego en el este ‌de la República Democrática ‌del Congo con el fin de contener un brote de ébola y señaló que los combates en curso están provocando desplazamientos masivos y la propagación de la enfermedad en campamentos superpoblados.

La cepa Bundibugyo del ébola, para la que no existe ninguna vacuna ni tratamiento aprobados, fue declarada emergencia de importancia internacional por la ​OMS más temprano ⁠en el mes y los casos están aumentando de forma ‌vertiginosa.

"El este de la RDC se enfrenta ahora ⁠a una colisión catastrófica entre la ⁠enfermedad y el conflicto, ya que el brote de ébola en la provincia de Ituri está superando la capacidad de respuesta", afirmó ⁠el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ​quien tiene previsto viajar a la región esta ‌semana.

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"No podemos ganarnos la confianza ‌de la comunidad ni aislar a los enfermos mientras caen ⁠las bombas. Instamos a todas las partes beligerantes a que acuerden un alto el fuego inmediato para contener este brote", declaró en la red social X.

Hasta la fecha se han notificado ​más de ‌900 casos sospechosos y más de 200 muertes sospechosas en tres provincias del este del Congo, entre ellas Kivu del Norte, controlada por los rebeldes del M23 respaldados por Ruanda, y Kivu del Sur, controlada por el ⁠grupo rebelde Alianza del Río Congo.

La organización humanitaria Save the Children señaló el miércoles que una cuarta parte de las muertes confirmadas son de niños, y pidió que se intensifiquen las medidas de prevención de la infección.

Los combates han continuado en el este del Congo pese a los esfuerzos de mediación de Estados Unidos y otros ‌países, y millones de personas se encuentran desplazadas. La agencia de la ONU para los refugiados señaló que los centros de tránsito y acogida en la región del Nilo Occidental de Uganda, fronteriza con el Congo, están a más del doble de su capacidad, ‌según un documento.

Las organizaciones humanitarias están enviando personal y equipos al este del Congo, pero los ataques contra el personal médico, debido a ‌la desconfianza de ⁠la comunidad, han obstaculizado los esfuerzos, según afirman. Hasta ahora, los donantes han prometido unos 500 millones ​de dólares para ayudar con el brote, pero no se ha desembolsado todo, según las autoridades sanitarias.

Con información de Reuters