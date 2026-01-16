Cuáles son los mejores celulares chinos que se venden en Argentina en 2026

Estas compañías empiezan a disputarle en serio el liderazgo histórico a Samsung y Motorola.

El mercado argentino de celulares vive un arranque de 2026 muy movido. Varias marcas chinas aceleraron lanzamientos y redibujaron el mapa local, ya no solo en la gama de entrada y media, sino también en el segmento premium. Con propuestas que combinan baterías récord, fotografía de nivel profesional, diseño ultradelgado y plegables más accesibles, estas compañías empiezan a disputarle en serio el liderazgo histórico a Samsung y Motorola.

Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, firmas como Honor, Huawei, Infinix, Nubia, TCL y Tecno Mobile desembarcaron o reforzaron su presencia en Argentina con celulares que apuestan fuerte por la relación precio-prestaciones. En varios casos, ofrecen tecnologías que hasta hace poco solo se veían en equipos mucho más caros.

Los mejores celulares chinos en Argentina

Huawei: regreso con foco en fotografía premium

Huawei concretó su regreso al mercado argentino con una fuerte apuesta a la fotografía de élite. La Serie Pura 80, especialmente el modelo Ultra, fue reconocida por DXOMark como el celular con la mejor cámara del mundo, gracias a su sensor de una pulgada, telefoto dual y carga rápida de hasta 100 W. La marca también presentó plegables de alto perfil como el Mate X7 y el Mate XT Ultimate Design, además de acercar tecnología avanzada a la gama media-alta con el nova 14 Pro.

Infinix: del gaming a la gama de entrada

Infinix llegó con una estrategia bien segmentada. El GT 20 Pro apunta al público gamer con pantalla AMOLED de 144 Hz y procesador MediaTek Dimensity 8200, mientras que el Smart 9 sorprende en la gama baja con una pantalla de 120 Hz y un precio muy competitivo. En el medio, el Hot 50 Pro ofrece un buen equilibrio entre diseño, rendimiento y autonomía.

Nubia: diseño ultradelgado fabricado en Argentina

Nubia presentó el Nubia Air, el celular más delgado y liviano fabricado en el país. Con cuerpo de aluminio, pantalla AMOLED 1.5K de 120 Hz y una batería de 5.000 mAh, busca llevar una estética premium al segmento medio, manteniendo un precio inferior a los $600.000 e incluyendo accesorios en la caja.

TCL: confort visual y baterías grandes

TCL amplió su portafolio con la Línea 60, pensada para el uso prolongado. El 60 NxtPaper se destaca por su pantalla tipo papel, que reduce reflejos y cuida la vista. En paralelo, el 60R 5G apunta a quienes buscan conectividad de nueva generación, mientras que el TCL 605 se posiciona como una opción accesible con gran batería.

Tecno Mobile: plegables más accesibles

Tecno Mobile, de la mano de BGH, apuesta a democratizar los celulares plegables. El Phantom V Flip2 5G y el Phantom V Fold 2 ofrecen pantallas flexibles, buena autonomía y carga rápida, con precios que los convierten en alternativas reales dentro de un segmento que hasta ahora parecía exclusivo.

Con esta ofensiva, las marcas chinas dejan claro que el mercado argentino de celulares entra en una nueva etapa, marcada por más opciones, mayor competencia y mejores precios para los usuarios.