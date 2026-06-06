Desde Estados Unidos celebran diversos avances en Irán en el marco de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre las partes. "No van a tener un arma nuclear", señaló el presidente Donald Trump al ser consultado. Más allá de esto, no dio informes sobre qué puntos se modificaron en los últimos días. Mientras tanto, las fuerzas del Mando Central de EE.UU. destruyeron misiles y drones de un ataque unidireccional de Irán destinados -según indicaron- al Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. Como respuesta, atacaron estaciones de radar de vigilancia costera iraníes en Goruk y la isla de Qeshm.
Trump afirma "éxitos" en los diálogos de paz, mientras ordenó atacar Irán por la madrugada
Mientras el presidente de EE.UU. asegura "nuevos éxitos" en las negociaciones, aseguran desmantelar nuevos ataques marítimos de Irán.
Hace 1 hora
Irán acusó de "trato discriminatorio" a Estados Unidos por negarles la Visa a jugadores iraníes por el Mundial
Irán denunció este sábado un supuesto "trato discriminatorio" por parte de Estados Unidos luego de que varios integrantes de su delegación no obtuvieran las visas necesarias para viajar al Mundial de fútbol que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. La queja fue expresada por la embajada iraní en Turquía, donde se encuentra concentrado el seleccionado, a través de un mensaje publicado en la red social X.
"¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de fútbol?", cuestionó la embajada, que aseguró que el trato recibido por el equipo iraní llevó la discriminación "a su nivel más alto".
Hace 1 hora
El Ejército libanés confirmó varias muertes por ataques israelíes
El ejército libanés anunció este sábado la muerte de varios de sus miembros en un ataque israelí en el sur del país, pese al alto el fuego pactado entre Israel y Hezbolá en los últimos días.
Según advirtieron fuentes oficiales, entre los caídos habría "varios militares, entre ellos un oficial", tras un "brutal ataque israelí que tuvo como objetivo uno de sus vehículos en la carretera que une Al Khaldiya con Nabatiye", según precisó el Ejército libanés en un comunicado.
Hace 2 horas
Estados Unidos amaneció este sábado con una nueva oleada de ataques en el Golfo pérsico: destruyó cuatro drones y seis misiles iraníes
Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) destruyeron seis misiles y cuatro drones de ataque unidireccional iraníes que iban dirigidos hacia el estrecho de Ormuz y algunos de los países vecinos del Golfo. Según explicaron desde Washington, esto fue en respuesta al ataque previo a Kuwait que lanzó Irán días atrás.
"Irán lanzó siete misiles balísticos hacia Kuwait y Baréin horas después de que el CENTCOM derribara cuatro drones de ataque iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz. Posteriormente, las fuerzas estadounidenses atacaron las estaciones de radar de vigilancia costera iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm para defenderse de nuevos ataques marítimos", detalló el Ejército estadounidense en un comunicado oficial publicado en redes.
Hace 2 horas
Trump celebra avances en Irán, aunque no reveló información sobre las últimas negociaciones
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que las negociaciones con Irán son un "gran éxito" por ahora, aunque no dio informes reales sobre en qué puntos habría cambios positivos.
“No van a tener un arma nuclear. No están en condiciones de tener un arma nuclear”, fue lo único concreto que Trump dijo sobre las conversaciones, mientras respondía preguntas de los periodistas a bordo del Air Force One.
07:35 | 05/06/2026
Israel y Hezbolá reanudan los ataques pese al alto el fuego en Líbano
La escalada se produjo horas después de una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Líbano en Washington. Un bombardeo israelí en el sur libanés dejó al menos un muerto y 14 heridos, mientras Hezbolá respondió con un ataque contra posiciones israelíes.
19:25 | 04/06/2026
Los argentinos capturados en Libia hablaron con sus familias: "Grave situación"
Los activistas secuestrados en Libia por participar del convoy humanitario a Gaza pudieron comunicarse con sus familias este jueves. Según explicaron, permanecen aislados y sin contacto entre ellos, además de estar sometidos a crueles presiones psicológicas y falta de información sobre su situación procesal.
12:45 | 04/06/2026
Trump le salió al cruce a la Cámara Baja por el voto para limitar guerra en Irán
La medida debe pasar por el Senado estadounidense que está controlado por los repúblicanos, pero es la primera vez que los congresistas respaldan terminar el conflicto con Teherán.
12:32 | 04/06/2026
La Unión Europea advirtió sobre la "naturaleza precaria" de la tregua en Líbano
La Alta Representante del bloque, Kaja Kallas, celebró el acuerdo de alto el fuego pero lamentó el ataque a las fuerzas de la ONU. España e Italia exigieron frenar la escalada.
09:57 | 04/06/2026
Irán le exigió a Israel la retirada total de sus tropas del sur de Líbano
El jefe de la Fuerza Quds advirtió que la tregua reciente debe implicar el regreso del ejército israelí a las posiciones previas a la guerra de 40 días.
06:59 | 04/06/2026
Pese al anuncio de tregua, Israel bombardeó el Líbano y se recrudece el conflicto
Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que "no habrá paz en la región" mientras Israel no se retire de forma total de Líbano. Sin embargo, el ministro de Defensa israelí aseguró que el país tiene "libertad de acción" en territorio libanés.
13:25 | 03/06/2026
Líbano eleva a más de 3.500 los muertos por ataques de Israel desde marzo
El Ministerio de Sanidad libanés actualizó el trágico balance de víctimas en medio de una nueva ronda de negociaciones de paz que se lleva adelante en Washington.
11:42 | 03/06/2026
Conflicto en Medio Oriente: el petróleo vuelve a acercarse a los U$S 100
El barril de Brent sube está miércoles cerca de 2% y oscila en torno a los U$S 98, manteniendo una firme escalada en lo que va de la semana.
11:09 | 03/06/2026
Nuevos bombardeos de Israel en el sur de Líbano dejan al menos siete muertos
El ataque ocurre en medio de la escalada bélica y tras el anuncio de Donald Trump sobre un acuerdo para que las tropas israelíes no ingresen a la capital, Beirut.
11:08 | 03/06/2026
Trump afirmó que Irán acordó no desarrollar armas nucleares
El presidente de los Estados Unidos afirmó que el país persa aceptó no desarrollar armas nucleares en el marco de las negociaciones entre Washington y Teherán.
Trump se refirió a las negociaciones para lograr la paz en Oriente Medio.
10:09 | 03/06/2026
Hamas advirtió que Israel "pagará un alto precio" y denunció la ruptura del tregua
El grupo palestino criticó la inacción de los mediadores internacionales y denunció que los ataques israelíes continuaron en Gaza a pesar del pacto firmado en 2025.
09:21 | 03/06/2026
Se terminó el misterio: Trump reconoció que le dijo "loco" a Netanyahu
El presidente de Estados Unidos reconoció una fuerte discusión telefónica con el primer ministro israelí por la ofensiva en Líbano. Aunque relativizó el episodio, admitió diferencias sobre el rumbo de la guerra y defendió la necesidad de frenar la escalada regional.
08:40 | 03/06/2026
Irán atacó a varios países del Golfo y le advirtió a EE.UU.: "Que sirva como lección"
La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que sus ataques con misiles y drones contra Kuwait y Bahréin "deberían servir de lección" para Estados Unidos y sus aliados.
08:22 | 02/06/2026
Israel sigue atacando Líbano y crecen los pedidos para que respete un alto el fuego
El lunes, tanto Estados Unidos como el gobierno libanés anunciaron una tregua, pero Israel dijo que mantendrá su ocupación militar en el sur del país. Este martes, profundizó sus bombardeos en esta región, que representa casi el 20% del territorio libanés. Crecen las críticas desde Europa; en Washington, siguen prometiendo un acuerdo con Irán.