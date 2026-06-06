Trump afirma "éxitos" en los diálogos de paz, mientras ordenó atacar Irán por la madrugada

Irán denunció este sábado un supuesto "trato discriminatorio" por parte de Estados Unidos luego de que varios integrantes de su delegación no obtuvieran las visas necesarias para viajar al Mundial de fútbol que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. La queja fue expresada por la embajada iraní en Turquía, donde se encuentra concentrado el seleccionado, a través de un mensaje publicado en la red social X.

"¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de fútbol?", cuestionó la embajada, que aseguró que el trato recibido por el equipo iraní llevó la discriminación "a su nivel más alto".