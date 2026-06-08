Estados Unidos le negó la visa a un árbitro somalí para el Mundial 2026.

Estados Unidos le negó la visa a un árbitro somalí que está considerado como uno de los mejores de la CAF (Confederación Africana de Naciones). El protagonista se llama Omar Abdulkadir Artan, quien por ahora no pudo ingresar a uno de los tres países organizadores del Mundial 2026, junto a México y Canadá.

La FIFA de Gianni Infantino lo había elegido para trabajar en la Copa del Mundo, aunque por el momento no estará y aguardará por más novedades. En el aeropuerto de Miami se produjo esta situación, por lo que desde ahora las autoridades estarán atentas al respecto para definir los pasos a seguir.

A pesar de contar con el respaldo de la embajada de Somalia y un pasaporte diplomático, el oficial somalí no superó los filtros migratorios estadounidenses. Artan fue galardonado recientemente como Árbitro del Año por la Confederación Africana. La FIFA aún no ha emitido un comunicado oficial sobre una posible resolución al problema de visado, pero de momento está fuera de la concentración mundialista a apenas tres jornadas del arranque de la máxima cita.

Su selección fue celebrada ampliamente dentro de Somalía. Autoridades gubernamentales, dirigentes deportivos y distintos sectores del fútbol africano destacaron el nombramiento como un símbolo del crecimiento del deporte, en una nación que no ha tenido presencia en el máximo escenario internacional.

Nacido en Mogadiscio en 1992, Artan obtuvo la insignia FIFA en 2018 y desde entonces inició un ascenso constante dentro de las competiciones organizadas por la Confederación Africana de Fútbol. Su experiencia internacional aumentó con designaciones en eliminatorias mundialistas, torneos continentales y partidos de clubes de primer nivel.

En 2024 se convirtió en el primer árbitro somalí en dirigir encuentros de la Copa Africana de Naciones. Durante ese torneo estuvo al frente de los partidos entre Túnez y Namibia, así como Argelia y Mauritania.

Estados Unidos le negó la visa a un árbitro somalí para el Mundial 2026.

La progresión continuó durante 2025. Ese año fue designado para dirigir la final de la Liga de Campeones de la CAF entre Pyramids FC y Mamelodi Sundowns, uno de los compromisos más importantes del calendario africano. Meses después recibió el reconocimiento como Mejor Árbitro Masculino de África en los premios anuales de la CAF.

Reportes previos habían señalado que Artan ya había superado los trámites necesarios para viajar al Mundial e incluso obtuvo la documentación requerida para desplazarse a Norteamérica, después de superar varios obstáculos. Ahora, todo indica que habrá novedades oficiales al respecto en las próximas jornadas.