La Rioja se incorporó al Programa Nacional para fortalecer el programa de asistencia a víctimas de trata

La provincia de La Rioja formalizó su incorporación al Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas, una iniciativa orientada a fortalecer las políticas de protección integral y garantizar una respuesta coordinada para quienes fueron afectados por este delito.

La firma del convenio se llevó a cabo junto al ministro de Justicia de Nación, Juan Bautista Mahiques, en el marco de una estrategia que busca consolidar el trabajo articulado entre el Estado nacional y las provincias para mejorar los mecanismos de asistencia y restitución de derechos.

El programa contempla un esquema de acompañamiento que integra distintas herramientas destinadas a favorecer la recuperación de las personas víctimas de trata. Entre las medidas previstas se encuentran el acceso a asistencia económica, acompañamiento psicosocial y acciones orientadas a promover la autonomía personal, la inclusión social y la inserción laboral, con el objetivo de facilitar la reconstrucción de los proyectos de vida de quienes atravesaron estas situaciones.

Una respuesta integral para las víctimas

Además, la iniciativa procura unificar criterios de intervención entre los distintos organismos involucrados, que fortalece la coordinación institucional frente a este tipo de delitos. Desde la provincia destacaron que la adhesión representa una oportunidad para ampliar el alcance de las políticas públicas vinculadas a la protección de derechos y mejorar las capacidades de respuesta ante casos de trata de personas.

En ese sentido, señalaron que el trabajo conjunto con Nación permitirá consolidar acciones concretas destinadas a garantizar una atención integral y ampliar el acceso a recursos para las personas que requieren asistencia, y refuerza el compromiso provincial con la prevención, la protección y la restitución de derechos.

El acompañamiento de la provincia

El Gobierno provincial avanza en una agenda conjunta con el sector farmacéutico para garantizar el acceso a medicamentos y la continuidad de las prestaciones de salud en la provincia. Con este objetivo, autoridades provinciales, directivos de la obra social APOS y representantes de las farmacias locales mantuvieron una reunión de trabajo enfocada en mejorar la atención de los afiliados y brindar mayor previsibilidad económica al sector ante la alta demanda de los meses de invierno.

Del encuentro participaron el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Blanco, el secretario de Hacienda, Dante Herrera, y la titular de APOS, Claudia Ortiz, quienes dialogaron con miembros de la Cámara Farmacéutica Riojana (CAFRI) y del Colegio de Farmacéuticos. Durante la mesa de diálogo, uno de los ejes centrales fue el diseño de mecanismos financieros para acortar los plazos de pago y resolver las deudas vencidas que mantiene la obra social con los prestadores.