"Rompe con tu rutina", advierten ante graves consecuencias de la ola de calor que azota Europa

Ola de calor azota Francia

Las ​autoridades de Francia y el Reino Unido advirtieron a la población el jueves que abandonara sus rutinas, ya que gran parte de Europa Occidental seguía sumida en una ola de calor mortal que se ha cobrado decenas de vidas, ha interrumpido el suministro eléctrico y ha provocado el cierre ‌de colegios y lugares de interés cultural.

El primer ministro francés, ‌Sébastien Lecornu, activó el nivel más alto de movilización de los servicios sanitarios ante la ola de calor, lo que significa que podrían cancelarse las operaciones no urgentes para centrarse en la atención a las personas afectadas por el calor.

París sufrió otra jornada sofocante después de que las temperaturas en la capital francesa alcanzaran el miércoles un récord para el mes de junio de 40,9 grados Celsius (105,6 grados Fahrenheit).

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Algunas zonas del sur de Inglaterra y Gales se enfrentaron a otro día de temperaturas récord después de que el miércoles se registrara provisionalmente un nuevo máximo para junio de 36,1°C en el condado de Hampshire, al sur de Inglaterra. La Oficina Meteorológica británica (Met Office) prorrogó hasta el viernes una alerta roja por calor que abarca una amplia zona, siendo la primera vez que se emiten este tipo de ​alertas durante tres días consecutivos.

"Es probable que se ⁠produzcan importantes trastornos en la vida cotidiana y la población debería hacer todo lo posible por adaptar sus rutinas diarias para hacer frente a estos ‌niveles de calor, que hasta ahora han sido extremadamente raros en el Reino Unido", afirmó Andy Page, meteorólogo jefe de la Oficina ⁠Meteorológica.

MUERTES POR AHOGAMIENTO EN FRANCIA Y ALEMANIA

Francia puso en marcha una serie de medidas contra ⁠las olas de calor después de que una de ellas, en 2003, provocara casi 15.000 muertes adicionales, siendo las personas mayores las más afectadas.

En esta ocasión, las personas jóvenes y activas eran motivo de gran preocupación, según declaró Emmanuel Grégoire, alcalde de París.

"Se trata más bien de personas de entre 50 y 70 años ⁠que, en general, gozan de buena salud, pero que piensan que se trata de un periodo normal y siguen con sus actividades habituales como ​si nada hubiera cambiado. De verdad, protéjanse", declaró a la cadena TF1.

Al menos 48 personas han fallecido en Francia ‌por ahogamiento desde el inicio de la ola de calor mientras intentaban ‌refrescarse, según las autoridades, y se sabe que tres niños pequeños han muerto a causa del calor dentro de sus coches en dos incidentes distintos.

Desde ⁠finales de la semana pasada, más de 20 personas en toda Alemania han perdido la vida en accidentes relacionados con la natación, según ha indicado la Asociación Alemana de Salvamento en un comunicado a Reuters.

En Italia, los medios de comunicación informaron de que el miércoles habían fallecido cinco personas a causa de incidentes relacionados con el calor.

La ola de calor, que se prevé que alcance su punto álgido en los próximos tres días, podría poner en peligro la salud de hasta 1,5 ​millones de trabajadores italianos, entre ‌ellos obreros de la construcción, agricultores y repartidores, según estimaciones del sindicato italiano CGIL y de Greenpeace Italia.

Varias regiones han prohibido el trabajo al aire libre durante las horas de mayor calor del día, y el Gobierno ha anunciado esta semana que las empresas que se vean obligadas a interrumpir la actividad debido al calor podrán acceder a ayudas para el personal en situación de desempleo temporal.

AUMENTO DE LA DEMANDA DE AIRE ACONDICIONADO

Entre los cambios introducidos en Francia desde la ola de calor de 2003 se incluyen la visita periódica a las personas mayores ⁠y la posibilidad de que los residentes en residencias de ancianos pasen varias horas al día en una sala con aire acondicionado.

El aire acondicionado sigue siendo relativamente poco común en Europa, pero los fabricantes asiáticos de aparatos de aire acondicionado, como la surcoreana Samsung Electronics, la china Midea y la japonesa Mitsubishi Electric, están experimentando un auge en las ventas, con una fuerte demanda procedente de países como Francia, España e Italia.

La ola de calor está provocada por un fenómeno meteorológico conocido como "bloqueo Omega", que eleva las temperaturas hasta 18°C por encima de lo normal, según el Reuters Climate Monitor.

El fenómeno se asemeja a la forma de la letra griega omega, con una parte central abombada que retiene el calor sobre determinadas regiones durante largos periodos, mientras que en sus bordes se registra un tiempo más fresco. Las olas de calor y las tormentas se están ‌intensificando debido al cambio climático.

ALUMNOS Y PROFESORES SUFREN EL CALOR

El ministro de Educación francés, Edouard Geffray, afirmó que el jueves se cerraron 13.500 colegios o se les aplicaron horarios especiales.

En Gran Bretaña, más de 1.000 colegios cerraron total o parcialmente, ya que la temperatura en algunas aulas superó los 40°C, y a las autoridades les preocupa el calor extremo en los patios sin árboles, cuando aún faltan unas semanas para que termine el curso en muchos casos.

La turista estadounidense Keaghan Cronin, que jugaba con sus hijos bajo los aspersores en París, comentó que era un lugar agradable, pero que hacía demasiado calor.

"Están (los niños) muy incómodos. De hecho, nos vamos a marchar un poco ‌antes, porque hace demasiado calor; nos vamos a ir de París antes de lo previsto", afirmó.

EVENTOS DEPORTIVOS AFECTADOS EN ALEMANIA Y AUSTRIA

El Servicio Meteorológico Nacional de Alemania emitió alertas por calor extremo para una amplia zona del oeste del país, donde se prevé que las temperaturas alcancen los 38°C el jueves y los 41°C el viernes y el sábado. Se ‌pospuso una media maratón prevista para el ⁠domingo en la ciudad de Hamburgo, al norte del país.

En la vecina Austria, el servicio meteorológico nacional emitió una alerta roja por calor para el noreste del país, incluida Viena, este fin de semana, cuando la temperatura en la capital podría alcanzar un ​récord de 40°C.

El organismo rector de la Fórmula 1 declaró una alerta por calor para el Gran Premio de Austria, que se celebra este fin de semana en el Red Bull Ring de Spielberg, en el sur del país.

Con información de Reuters