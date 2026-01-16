Flavio Mendoza no lo puede ocultar: el artista libertario admite la crisis de la temporada teatral

Flavio Mendoza habló de la temporada teatral.

Mientras presenta su nuevo espectáculo en Rosario y celebra un buen presente profesional, Flavio Mendoza sorprendió al sincerarse como pocas veces sobre el estado real de la temporada teatral de verano 2026. Lejos de los discursos optimistas que suelen escucharse en esta época, el coreógrafo y productor reconoció que atraviesa un contexto complejo y apuntó sin vueltas contra colegas que, según él, maquillan la realidad.

Las declaraciones se conocieron a través de un audio difundido en Mitre Live, el ciclo que conduce Juan Etchegoyen, donde Mendoza analizó el panorama de las principales plazas teatrales del país, como Mar del Plata y Villa Carlos Paz. Allí cuestionó duramente la costumbre de anunciar funciones agotadas cuando, en los hechos, las salas no estarían llenas.

¿Qué dijo Flavio Mendoza sobre esta temporada teatral?

“Estoy feliz y tuve un estreno hermoso, pero no voy a decir a sala llena porque estoy cansado del papelón a sala llena. Todos dicen eso y es papelonero”, afirmó el artista, marcando una clara diferencia con el relato que, según él, se repite cada verano. Para Mendoza, esa estrategia no solo distorsiona la realidad sino que también le quita seriedad a una industria que atraviesa dificultades.

El productor respaldó su postura con números concretos y explicó que, en su caso, los datos son verificables. “Gracias a Dios tengo muy buena venta. Vengo de hacer 27 mil espectadores con Una Mágica Navidad y ahora llevamos 7 mil con este espectáculo, así que debería ser el espectáculo más visto a nivel nacional”, sostuvo, remarcando que no necesita exagerar resultados para mostrarse exitoso.

En ese sentido, dejó en claro que su crítica no pasa por una cuestión personal, sino por una preocupación más amplia por el sector teatral. “Si fuera cierto estaría súper feliz y me encantaría que todos tengamos sala llena, porque es una industria que gasta muchísimo”, explicó, aludiendo a los altos costos de producción que implica cada temporada.

Sin embargo, volvió a insistir en que el relato general no coincide con lo que sucede puertas adentro. “Me gustaría que fuera real, pero no lo es. Yo soy de la época en la que todos decíamos que teníamos un éxito y a veces no era así. Acá en Rosario tengo 7 mil entradas vendidas y podría decir que tengo localidades agotadas, pero eso pasa porque no se están poniendo los números reales”, lanzó, en referencia a la falta de estadísticas oficiales claras.

Flavio Mendoza reveló que no agotó entradas.

Para cerrar, Mendoza amplió su análisis y se refirió a la oferta teatral del verano. Según su mirada, no se trata de una temporada especialmente fuerte en cuanto a propuestas y, aunque Mar del Plata concentra más espectáculos que Villa Carlos Paz, el contexto general es más liviano que otros años. “No es una temporada de grandes propuestas. Está muy fácil el verano en algunos lugares”, concluyó.