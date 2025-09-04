El video de Flavio Mendoza junto a Lionel Messi.

Lionel Messi disputará este jueves 4 de septiembre su último partido de Eliminatorias en suelo argentino. En cancha de River, la Selección Nacional recibirá a Venezuela por la anteúltima jornada del proceso clasificatorio al Mundial de Norteamérica 2026, cita para la cual nuestro país ya tiene su boleto asegurado.

En la previa a una noche que promete desatar las lágrimas de muchos, incluidos los familiares de La Pulga, que estarán presentes en Núñez, Flavio Mendoza publicó un emotivo video junto al 10: uno en el que se puede ver como Dionisio, el hijo del Bailarín, se encuentra por primera vez con el hoy jugador del Inter Miami. Y estalla en llanto al estar cerca de él.

El menor no llegó ni a entrar en contacto con el rosarino que comenzó a sollozar, mientras este trataba de consolarlo. "Te ama", le deslizó Flavio al futbolista, a lo que él le mencionó, con una sonrisa: "Sí, me contó mi vieja ayer". Mientras ambas figuras intercambiaban algunas palabras, el niño procuró recuperar la compostura, mientras Lionel lo miraba, en una escena más que enternecedora.

El posteo de Flavio Mendoza en sus redes sociales

Tanto el video como una serie de imágenes de aquel encuentro fueron publicados por Flavio Mendoza en sus redes sociales. "Hoy Dionisio cumplió un sueño conocer al mejor deportista del mundo Lionel Messi, no solo como deportista, sino como persona, su humildad y cariño son únicos, gracias por tanto", expresó.

Lionel Messi junto con Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza.

Junto al material fílmico, además, también dejó unas nuevas palabras: "Y un día el Dionisio conoció al hombre más increíble del mundo, Lionel Messi gracias por tu humildad tu don de gente. Tu madre es un amor y toda tu familia es maravillosa, sos un ejemplo de ser humano para todos gracias y hoy vamos a estar todos con vos, a seguir dando magia, lo que logras en los niños, sos el Superman de esta generación y no solo los niños, todos te amamos. Gracias".