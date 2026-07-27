Festival de Cine de Sarajevo rendirá homenaje al actor mexicano Diego Luna y al cineasta iraní Farhadi

79º Festival de Cine de Cannes - Sesión fotográfica para la película "Ashes" como parte de las proyecciones especiales.

El ​Festival de Cine de Sarajevo (SFF) rendirá homenaje al actor, director y productor mexicano Diego Luna en su ‌32.ª edición, que dará ‌comienzo el 14 de agosto, así como al cineasta y guionista iraní ganador de un Óscar Asghar Farhadi, según informó el lunes el SFF.

"Gracias a su excepcional trayectoria, Diego Luna ha dejado una profunda huella en el cine contemporáneo, y es un gran honor para nosotros ​otorgarle el Premio ⁠Honorífico Corazón de Sarajevo", dijo en un comunicado el ‌director del SFF, Jovan Marjanovic.

La labor de ⁠Luna en el cine, la televisión ⁠y el teatro ha sido reconocida por su variedad creativa, su conciencia social y su compromiso con la ampliación de ⁠la representación latina e hispana en los escenarios ​internacionales, señaló el Festival de Cine de ‌Sarajevo.

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Ha sido nominado a los ‌premios Globo de Oro y Emmy por la serie ⁠de Disney+ «Andor», en la que actuó y fue productor ejecutivo.

Luna presentará "Ashes", su último largometraje como director, que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de ​este año, ‌e impartirá una clase magistral.

El SFF también rendirá homenaje al iraní Farhadi, que ha recibido numerosos galardones internacionales, entre ellos dos premios Óscar, un Oso de Oro en el Festival de Cine ⁠de Berlín y el premio al mejor guionista en el Festival de Cine de Cannes, entre otros.

En 2018, Farhadi presidió el jurado del SFF para la competición de largometrajes; un papel que este año asumirá la actriz británica Emily Watson. Este año, se presentará una retrospectiva de la obra de Farhadi ‌como parte del programa «Tribute To» del festival.

El festival de Sarajevo, fundado hacia el final de la guerra de Bosnia (1992-1995) por un grupo de entusiastas del cine, se inaugurará con "Fatherland", la nueva película del director ganador de un Óscar Pawel ‌Pawlikowski, que culmina su trilogía sobre la Guerra Fría.

"Parece que la película encaja bien con el Festival de Cine de Sarajevo ‌porque está impregnada ⁠de historia y de conflicto, de situaciones que aún están frescas en la memoria de ​los bosnios. Me parece un buen contexto para proyectar la película", declaró Pawlikowski en un comunicado.

(Reportaje de Daria Sito-Sucic; edición de Andrea Ricci, Editado en español por Juana Casas )