Fender intensifica la batalla por los derechos de autor de la Stratocaster y apunta contra Yamaha

FOTO DE ARCHIVO. Guitarras Fender Stratocaster se exponen en una tienda de Singapuren guitarras Fender Stratocaster

Por Nathan Gomes, Nandan ​Mandayam y Stephen Nellis

14 jul (Reuters) - Fender, el fabricante estadounidense de la emblemática guitarra eléctrica Stratocaster que tocaban Jimi Hendrix y Eric ‌Clapton, amplió su campaña legal ‌para defender su diseño con una carta de requerimiento enviada a Yamaha, informó la empresa japonesa a Reuters.

Fender inició en marzo una agresiva campaña en torno a la forma de la Strat, después de que un tribunal alemán le concediera la protección de los derechos de autor sobre la forma del cuerpo de la guitarra en la Unión Europea.

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Fender ​envió cartas de cese ⁠y desistimiento a fabricantes y minoristas pidiéndoles que detuvieran la producción ‌y la venta de los modelos afectados en la ⁠región, lo que provocó una reacción violenta ⁠en todo el sector y suscitó impugnaciones legales y críticas por parte de fabricantes independientes.

La carta enviada a Yamaha, el mayor fabricante mundial de ⁠instrumentos musicales, no se había dado a conocer hasta ahora. ​Yamaha no especificó qué modelos se mencionaban, pero ‌afirmó que está analizando la notificación y ‌valorando cómo responder.

En una declaración a Reuters, Fender afirmó: "Proteger estos ⁠diseños icónicos forma parte de la obligación de Fender como guardián de la marca, su legado y la autenticidad que los músicos asocian con los instrumentos Fender. Seguimos abiertos a colaborar de forma constructiva con ​socios y ‌empresas de todo el sector".

Esta medida enfrenta a Fender a un competidor de gran envergadura que cuenta con los recursos necesarios para librar una costosa batalla legal, después de que sus primeras acciones provocaran una reacción negativa en Internet entre los ⁠aficionados.

Lo que está en juego es si Fender puede reclamar derechos exclusivos sobre lo que muchos músicos consideran un diseño genérico, lo que podría eliminar de las estanterías europeas las alternativas más baratas y redefinir la competencia en mercados en rápido crecimiento como China e India.

"Es, literalmente, el emoji de la guitarra", afirmó Rhett Shull, un guitarrista estadounidense y creador de contenido en ‌YouTube con más de 780.000 suscriptores. Muchos guitarristas, aseguró, consideran el cuerpo de la Stratocaster una forma genérica tras décadas de uso, y destacó que la propia Fender comercializa guitarras acústicas con la forma "dreadnought", cuya creación fue pionera de C.F. Martin & Co.

"Fomentamos la creación de diseños nuevos y distintivos ‌que impulsen la innovación en el mundo de la guitarra, en lugar de recurrir a copias directas del trabajo pionero de Leo Fender", afirmó Fender en ‌su comunicado.

La línea ⁠Pacifica de Yamaha, que es la que más se parece a una Strat, se lanzó en 1990. La campaña ​de Fender podría redefinir un mercado en el que, desde hace décadas, las empresas venden guitarras inspiradas en Fender a precios que oscilan entre menos de 100 dólares y más de 5.000.

(Editado en español por Carlos Serrano)