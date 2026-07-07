Ataúd del líder supremo iraní llega a Nayaf, en Irak, reporta televisión estatal iraquí

Un hombre pasa junto a una pancarta con un retrato del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, antes de las procesiones fúnebres en Nayaf.

El féretro del líder supremo iraní asesinado, el ayatolá Alí Jamenei, llegó el martes ‌a la ciudad ‌santa iraquí de Nayaf tras las ceremonias fúnebres en Irán, poniendo fin a una procesión de varios días hacia uno de los lugares más sagrados del islam chiita.

El líder murió en un ataque estadounidense-israelí el 28 de febrero.

El primer ministro ​iraquí, Ali al-Zaidi, ⁠y altos cargos iraquíes recibieron el féretro ‌en el Aeropuerto Internacional de Nayaf antes ⁠de las ceremonias fúnebres ⁠y de una procesión pública masiva, informó la televisión estatal.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Nayaf reviste un significado especial para los chiitas de ⁠todo el mundo, ya que es el ​lugar de enterramiento del imán Ali, ‌primo y yerno del profeta ‌Mahoma.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, también llegó ⁠a Nayaf para participar en las ceremonias.

A la recepción oficial en el aeropuerto asistieron líderes políticos iraquíes y figuras religiosas chiitas, antes del ​traslado del ‌féretro a la ciudad. Se espera que los actos públicos de duelo atraigan a grandes multitudes este miércoles.

Las ceremonias fúnebres organizadas por el Estado iraní, que comenzaron el ⁠viernes, se han concebido tanto como una conmemoración religiosa como una demostración de continuidad por parte de la República Islámica tras la muerte del líder que gobernó Irán durante casi cuatro décadas.

La comitiva se desplazó desde Teherán hasta la ciudad de Qom, centro ‌de estudios chiitas, antes de llegar a Irak.

Las autoridades iraquíes reforzaron la seguridad en los alrededores de Nayaf antes de la llegada, ya que un gran número de dolientes viajó desde todo Irak y ‌los países vecinos.

Está previsto que la comitiva continúe hacia la ciudad santa iraquí de Kerbala antes de que ‌el féretro ⁠regrese a Irán para ser enterrado en Mashhad a finales de esta semana.

(Reporte ​de Reuters en Nayaf; reporte adicional de Muayad Hameed y Ahmed Rasheed; edición de Nia Williams y Sanjeev Miglani. Editado en español por Natalia Ramos)