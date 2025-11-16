Sorpresa por el día más argentino de todos, según la Inteligencia artificial

La IA analizó las fechas, principales tradiciones y las emociones nacionales para elegir el día más argentino de todos.

Un innovador modelo de Inteligencia artificial se animó a una tarea bien nuestra: elegir cuál es el día más argentino del año. Para eso, el sistema analizó una serie de factores vinculados a la historia, las tradiciones y el sentimiento nacional que se vive en distintas fechas. La elección refleja un evento histórico que marcó un antes y un después para la vida del pueblo.

Tras evaluar múltiples opciones, la IA determinó que el 9 de julio es la jornada que mejor refleja la esencia y el espíritu argentino. La elección se fundamentó en el peso histórico de esta fecha, que conmemora la Declaración de la Independencia, así como en la fuerte sensación de unión y las celebraciones que se replican en todo el país.

El modelo también tuvo en cuenta otros días con gran arraigo nacional, pero ninguno logró superar el impacto simbólico y cultural que tiene el 9 de julio. De esta manera, la inteligencia artificial destacó que esta fecha reúne elementos clave como la historia, la gastronomía típica y el sentido de comunidad que caracteriza a los argentinos. Así, el 9 de julio quedó consagrado como un emblema que sintetiza lo que define a Argentina, desde sus raíces hasta sus tradiciones más arraigadas.

Efemérides del 9 de julio

Cada 9 de julio se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la declaración del Día de la Independencia argentina y el nacimiento de Mercedes Sosa.

1816 - El Congreso reunido en Tucumán declara la independencia de las Provincias Unidas del Sur

Así rompen lazos con España. Es el momento culminante de la gesta revolucionaria iniciada en 1810. La independencia, que se proclama en la sesión presidida por el sanjuanino Francisco Narciso de Laprida, es el fundamento a partir del cual José de San Martín impulsará la campaña para liberar Chile y luego Perú. Desde ahora, la nueva nación debate su organización, la futura Constitución y el modelo de país.

El 9 de julio fue elegido por la IA como el día que mejor representa al espíritu argentino.

1935 - Nacimiento de Mercedes Sosa

Considerada la voz más grande del folklore argentino. Grabó discos emblemáticos como Mujeres argentinas y padeció el exilio. Su regreso en 1982 convocó a multitudes en el Teatro Ópera. Murió el 4 de octubre de 2009. La velaron en el Congreso, donde fue incesante el desfile de amigos y admiradores.

2007 - Nieva en Buenos Aires

Ocurrió después de casi noventa años. El anterior registro data del 22 de junio de 1918. Una masa de aire frío polar ingresa al territorio argentino el 6 de julio y empiezan a bajar las temperaturas en gran parte del país. El 9 de julio, feriado del día de la Independencia, la ciudad tiene una mínima de 0.6 Cº y una máxima de 1.7Cº. La nieve cae durante todo el día en la Capital y sus alrededores. El fenómeno se da en otros puntos: en el interior de la provincia de Buenos Aires, y en las provincias de Córdoba, Santa Fe, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta. El feriado permite que millones de personas disfruten la nevada en las calles.

2011 - Facundo Cabral es asesinado en Guatemala

Un grupo de sicarios dispara contra el auto que lo transportaba al aeropuerto para viajar a Nicaragua. Al parecer, querían matar al empresario Henry Fariña, que llevaba a Cabral en el vehículo y resultó herido. Nacido en La Plata en 1937 como Rodolfo Enrique Cabral Camiñas, comenzó su carrera artística como El Indio Gasparino. La canción “No soy de aquí ni soy de allá”, le dio fama en los 70. Se radicó en México durante la dictadura. En los 90 hizo una serie de shows con Alberto Cortez, Lo Cortez no quita lo Cabral.

2019 - El ex presidente Fernando de la Rúa muere a los 81 años

Nacido en Córdoba, hizo su carrera política en la ciudad de Buenos Aires. Electo senador en 1973, acompañó a Ricardo Balbín en la fórmula derrotada por el binomio Perón-Perón. En 1983 perdió la interna presidencial con Raúl Alfonsín, pero regresó al Senado. Dejó la banca en 1989 y la recuperó tres años más tarde. En 1996 se convirtió en el primer jefe de Gobierno porteño. Derrotó a Graciela Fernández Meijide en la interna de la Alianza y luego se impuso a Eduardo Duhalde. Su gobierno no se diferenció del de Carlos Menem: mantuvo la convertibilidad y los ajustes para sostener un modelo tambaleante. El vicepresidente Carlos Álvarez renunció por el escándalo de las coimas en el Senado, que minó al gobierno aliancista. Tras el fracaso de Ricardo López Murphy, se jugó a Domingo Cavallo, pero todo fue a peor. El corralito del 1º de diciembre de 2001 derivó en la crisis total y el estado de sitio del 19, en una jornada de incidentes. De la Rúa renunció al día siguiente, en medio de una tremenda represión con más de treinta muertos. En los años siguientes fue sobreseído en las causas por la represión del 20 de diciembre y por las coimas en el Senado.