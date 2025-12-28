Los 5 estadios más chicos del fútbol argentino en la Primera División

Los cinco estadios más chicos de la Primera División del fútbol argentino en 2025.

La inclusión de más equipos en la Primera División del fútbol argentino generó que haya 30 clubes en la actualidad que participan en el torneo de elite, por lo que cada vez son más también los estadios que albergan todos los partidos los fines de semana. A la hora de observar aquellas canchas más chicas y con una menor capacidad, aparecen cinco recintos que llaman la atención de los "futboleros" en todo sentido.

Los 5 estadios más chicos de Argentina en la Primera División en 2025

San Martín de San Juan

La casa de San Martín de San Juan.

El Ingeniero Hilario Sánchez del cuadro cuyano tiene capacidad para unos 19.000 espectadores. La paupérrima campaña consumada por el equipo en el 2025 generó que descendiera hacia la Primera Nacional, después de todo lo que le había costado volver a la elite del fútbol argentino. Este recinto fue inaugurado el 9 de septiembre de 1951.

Defensa y Justicia

La cancha de Defensa y Justicia.

El Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela, en la Provincia de Buenos Aires, alberga aproximadamente a unas 18.700 personas. Fue la casa de varias de las grandes proezas del "Halcón", una institución bonaerense que desde la humildad absoluta llegó a conquistar títulos internacionales. Se estrenó oficialmente allá por el 26 de febrero de 1978.

Talleres de Córdoba

El estadio de Talleres de Córdoba.

Conocida popularmente como "La Boutique" de La Docta, la cancha de "La T" tiene un aforo para 18.000 almas. Más allá de la gran historia que conlleva este sitio denominado Francisco Cabasés desde su inauguración en 1931, es poco utilizado en los últimos años, ya que el conjunto "Tallarín" jugó mayormente como local en el mundialista Mario Alberto Kempes de la misma provincia. Fue ampliado en 1944 y nuevamente en 1951.

Barracas Central

La cancha de Barracas Central.

El Claudio Fabián Tapia está directamente ligado a la figura del dirigente sanjuanino, quien es el presidente de la AFA desde marzo del 2017. Si bien su apertura oficial data de 1916, se le fueron haciendo infinidad de refacciones y ampliaciones a lo largo de la historia. De hecho, las últimas obras culminaron en el 2025, cuando se agrandó la capacidad de 4.500 a 12.000 hinchas. Se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Deportivo Riestra

La casa de Deportivo Riestra.

El Guillermo Laza, situado en el barrio de Villa Soldati en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, apenas puede recibir a unas 8.000 personas. Fue abierto el 20 de febrero de 1993 y todo indica que será ampliado en los próximos años para el "Malevo", que disputará un torneo internacional por primera vez en su historia con la presencia en la Copa Sudamericana 2026. En el 2025 ya se le hicieron obras que aumentaron su aforo, que estaba en 3.000 hasta ese entonces.