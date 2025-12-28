Renunciaron dos integrantes de la AFA de Chiqui Tapia vinculados con la Justicia

Renunciaron dos integrantes de la AFA vinculados con la Justicia.

Renunciaron dos integrantes de la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia vinculados con la Justicia. Sobre el final del 2025, se alejaron de la Asociación del Fútbol Argentino nada menos que Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, quienes además eran conjueces de la Corte Suprema. Los dos hombres mencionados formaban parte de los Tribunales de Ética, Disciplina y Apelaciones de la AFA, en medio de las tensiones con el gobierno nacional de Javier Milei en La Libertad Avanza.

De acuerdo con la información de Clarín, el reclamo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ante la Corte Suprema para que se disponga el cese inmediato de jueces que integran los tribunales de la AFA activó la salida paulatina de magistrados de la estructura disciplinaria de la entidad. Por un lado, Barroetaveña era el titular del Tribunal de Ética de la AFA. Además, fue designado presidente de la Cámara de Casación Federal para el próximo año. Por su parte, Pérez Curci es el presidente de la Cámara Federal de Mendoza y era juez de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA.

El escrito que había presentado presentado la ACIJ dirigido al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, sostiene que la participación de magistrados en esos órganos "vulnera el régimen de incompatibilidades que rige para la Magistratura y compromete principios básicos de independencia judicial". El pedido alcanzaba precisamente a estos mencionados jueces y, con el transcurrir de las horas, la presión derivó en la despedida de ambos protagonistas.

Los argumentos legales sobre la incompatibilidad de los cargos

El planteo agrega que el carácter profesional de estos cargos queda en evidencia en el propio Estatuto de la AFA, que demanda el título de abogado para ocupar la presidencia y la vicepresidencia de esos órganos, una “exigencia razonable siendo órganos encargados de la resolución de conflictos”, sostiene la organización sin fines de lucro.

Además, ACIJ remarca que el Reglamento para la Justicia Nacional prohíbe a magistrados integrar comisiones directivas de asociaciones civiles sin autorización previa de la Corte Suprema. Aun si no se considerara que estas funciones constituyen una actividad profesional vedada, el artículo 8 inciso m) del reglamento exige una autorización expresa de la autoridad de superintendencia para desempeñar ese tipo de cargos, autorización que, según la ONG, no consta que haya sido otorgada.

El escrito aclara que los tribunales de Disciplina, Ética y Apelaciones de la AFA “no son órganos de defensa de los socios”, sino estructuras de gobierno interno con facultades decisorias y autoridad disciplinaria, tal como lo establece el artículo 20 del Estatuto de la Asociación.