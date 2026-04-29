Cierra un histórico local de instrumentos.

Los locales con las persianas bajas se volvieron parte del panorama actual producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y a la larga lista se suma un histórico comercio de instrumentos musicales que anunció el cierre de sus puertas.

Se trata de Edén LP, local mítico del centro de La Plata, que comunicó el fin del negocio y que rematará todos los instrumentos, marcando que ya no hay vuelta atrás.

"Tras 22 años acompañando a los músicos del país, les comunicamos esta triste noticia. EdenLp Instrumentos Musicales cierra sus puertas", expresaron desde el local a través de sus redes sociales.

En ese sentido, agregaron: "Por ello lanzamos la liquidación por cierre con ofertas de hasta el 40% en productos seleccionados. Podes verlos entrando al link de nuestra historia destacada o ingresando en nuestra página web, sección Productos > Outlet. Los esperamos".

El local liquidará todos sus instrumentos

El comercio está ubicado en 56 entre 8 y 9 y algunos de los productos que liquidan son:

Funda para guitarra eléctrica - Madarozzo Ma-g003-eg/ba: $26.953

Guitarra acústica tapa de pino con corte - Gracia 115 : $245.114

Pedal Acoustic Modeler - Behringer Am400 : $96.812

Monitores activos - Behringer Studio 50usb: $417.530

Pedal Phase Shifter - Behringer Up100: $66.032

Mixer 4 Xlr +48v Usb - Behringer Xenyx 1204usb : $406.692

Bajo activo con pre Mark Bass y mic - BartoliniCort B4plus-as-o: $999.950

Pedalera multiefectos para bajo - Digitech Bp-80 : $137.002

El comercio rematará los instrumentos con importantes descuentos.

Cerró una icónica cervecería del Conurbano: "Salir a comer es un lujo"

El sector gastronómico es de los que más sufre la crisis y una importante cervecería del Conurbano cerró sus puertas por no poder subsistir a este presente. Se trata de "El Viejo Cine", de Longchamps, Almirante Brown, el cuál abrió en el 2021 donde estaba el clásico cine Teatro Avenida y era uno de los nuevos clásicos de la localidad.

Federico, dueño del bar, contó al medio De Brown que la decisión se tomó tras un combo de factores que volvieron inviable la continuidad del local. Otro comercio que sufre la caída en las ventas, el aumento sostenido de los costos fijos y una demanda que no logra repuntar. "Hay poca gente en la calle y la economía del consumidor no acompaña", explicó y remarcó que se suma el frío que disminuye la frecuencia con la que la gente va a estos lugares. Algunos pueden sostenerse pero otros que ya venían con pocas ventas tienen que cerrar.

"Se terminó la temporada, empieza el frío y la gente deja de salir. El invierno pasado fue muy duro", señaló y sostuvo que mantener el espacio abierto "dejó de ser viable". Además remarcó que esto no es un caso aislado, sino que con el panorama actual pocos locales logran una estabilidad y que en muchos casos sólo abren los fines de semana.

"Hoy salir a comer es un lujo. A quien le preguntes en el entorno te dicen que si tienen la posibilidad de vender, lo hacen. Son pocos los que pueden sacar una ganancia de su local. Muchos lo están aguantando o están empatando", sumó.