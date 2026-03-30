Mercado Pago habilitó pagos en Shein y Temu

Las compras en estas plataformas asiáticas son un fenómeno de masas en Argentina, pero el proceso de pago siempre fue un obstáculo. Los sistemas de prevención de fraude de los sitios chinos bloqueaban sistemáticamente las transacciones con medios de pago locales. Mercado Pago optimizó sus protocolos para que la fricción sea mínima, logrando que las transacciones se aprueben en segundos sin necesidad de validaciones adicionales.

Cómo funciona y qué ventajas ofrece

Al finalizar la compra en Shein o Temu, Mercado Pago aparece como opción de pago. El usuario puede abonar con saldo en cuenta o con tarjetas asociadas a la billetera. El tipo de cambio se toma al momento de la compra y se actualiza en tiempo real. A diferencia de un banco tradicional, donde el precio se toma al cierre del resumen, en Mercado Pago pagás lo que ves en el momento. Además, el usuario puede dejar su dinero rindiendo en el fondo común hasta el segundo previo a la compra.

Topes y costos de envío

Los pedidos tienen un tope de USD3.000 por transacción, límite que aplica tanto en Shein como en Temu. En cuanto al envío desde Shein, el costo estándar es de $35.000, pero es gratuito si la compra supera los $56.000.

Qué pasa con la aduana

Este punto no cambió con la integración de Mercado Pago y es clave tenerlo en cuenta. Las cuestiones aduaneras quedan del lado del comprador. Los paquetes deben cumplir con la normativa aduanera argentina: pago de impuestos del 50% sobre el valor que exceda el monto permitido para compras personales, y registro obligatorio en el portal del Correo Argentino con declaración del contenido del paquete antes de recibirlo para evitar que quede retenido.

El seguimiento puede hacerse desde la misma plataforma de Shein o Temu, y también desde el sistema de seguimiento internacional del Correo Argentino una vez que el paquete ingresa al país.