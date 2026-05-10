Boca perdió de local ante Huracán y se quedó afuera del Torneo Apertura

En un partido cargado de dramatismo, Huracán venció a Boca Juniors por 3 a 2 en tiempo suplementario y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura. El encuentro, disputado en La Bombonera, se definió tras un empate 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios.

El "Globo" se puso en ventaja temprano, a los 5 minutos del primer tiempo, gracias a un remate cruzado de Leonardo Gil tras una recuperación de Lucas Blondel en la salida del local. Boca buscó la igualdad durante todo el complemento y la encontró recién a los 42 minutos, cuando un despeje del arquero Hernán Galíndez rebotó en Milton Giménez y terminó en el fondo de la red, gol validado tras la intervención del VAR.

En el tiempo extra, el paraguayo Óscar Romero fue la gran figura al marcar por duplicado para la visita. Primero, a los 4 minutos, anotó de penal tras una falta de Lautaro Di Lollo sobre Juan Bisanz. Luego, a los 13, amplió la ventaja con un disparo esquinado después de otra pena máxima sancionada por mano de Di Lollo.

A pesar de terminar el primer tiempo suplementario con dos jugadores menos por las expulsiones de Eric Ramírez y Fabio Pereyra, Huracán resistió los embates del "Xeneize". Boca logró descontar a los 10 minutos del segundo tiempo extra a través de Ángel Romero, quien anticipó a Galíndez tras un centro de Lautaro Blanco, pero no le alcanzó para forzar los penales.

Con este resultado, el equipo dirigido por Diego Martínez se metió entre los ocho mejores del campeonato, mientras que el conjunto de Claudio Úbeda se despide del certamen local.