Horas decisivas para el destino de Adorni

La continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, parece haber ingresado en una cuenta regresiva. Lo que hasta hace pocos días era descartado por funcionarios y asesores del Gobierno comenzó a presentarse como un desenlace casi inevitable: la acumulación de presiones judiciales, el desgaste político en el Congreso y el hartazgo interno convirtieron su permanencia en un costo que el oficialismo ya no parece dispuesto a pagar.

"La continuidad es cuestión de horas", coincidieron distintas fuentes oficiales este viernes. La salida podría concretarse el domingo, cuando Javier Milei regrese de España. "Solo resta definir el reemplazo", sintetizó un vocero oficial.

El quiebre interno

Lo que aceleró el cambio de clima no fue un solo hecho sino la superposición de varios frentes abiertos. El fiscal general Gerardo Pollicita tiene previsto citar a Adorni a indagatoria, lo que mantiene el caso en agenda. Esa perspectiva es la que más pesa en los cálculos internos.

En ese escenario, la ecuación política se volvió adversa en los dos sectores con mayor peso dentro del oficialismo. Tanto en el espacio que responde a Santiago Caputo como entre quienes orbitan alrededor de Karina Milei, la evaluación es similar: mantenerlo resulta cada vez más oneroso.

La última revelación periodística sobre el patrimonio del funcionario profundizó ese malestar. Según consignó el diario La Nación, Adorni adquirió en 2025 equipamiento de entretenimiento -un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos- por un total de casi 5,85 millones de pesos, usando su cuenta personal de Mercado Libre pero con tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios bajo su órbita. La Justicia, además, investiga otra compra realizada por una colaboradora para equipar una vivienda adquirida por el propio Adorni, con una factura hallada en el teléfono del contratista donde también se encontraron mensajes sobre la coordinación de declaraciones judiciales. La revelación circuló ese mismo viernes por chats entre funcionarios y agravó la situación.

El mensaje de Milei

Desde España, Milei habló sobre la situación de su jefe de Gabinete. "Si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada", dijo el presidente en una entrevista, aunque aclaró que confía en la honestidad de Adorni y que la explicación de su incremento patrimonial le resulta "absolutamente plausible".

Esas declaraciones fueron leídas con atención en todos los despachos del Gobierno. Karina Milei había señalado días antes, en privado, que "el límite es que la Justicia lo termine procesando". Que el presidente expresara públicamente esa misma línea fue interpretado, por primera vez, como la apertura explícita a un eventual relevo.

En el entorno libertario coinciden en que la llave del recambio la tiene exclusivamente Milei. Pero un consenso entre Karina Milei y Santiago Caputo facilitaría el proceso. Quienes conocen al presidente advierten, sin embargo, que no le gusta que le impongan los tiempos y que, de producirse un cambio, preferiría que fuera por sorpresa.

Nombres en danza

Entre los candidatos que circulan para reemplazar a Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, aparece con más respaldo que los demás.

La objeción que aparece en el entorno de Karina Milei es que sacarlo del Ministerio del Interior implicaría perder un interlocutor valioso en la negociación con las provincias, aunque la Jefatura de Gabinete no le impediría ejercer ese rol. Una lógica similar aplica a Horacio Marín, presidente de YPF, cuyo nombre también circula pero que difícilmente abandone un cargo de ese rango para ocupar lo que internamente llaman "la silla eléctrica".

Pablo Quirno, el canciller, no tiene el apoyo del entorno de Karina Milei y es valorado en su función actual. Federico Sturzenegger genera resistencias entre otros ministros. Sandra Pettovello no muestra disposición a dejar Capital Humano. Martín Menem quedó descartado porque resignar la presidencia de la Cámara de Diputados sería ceder el único espacio legislativo alineado con la Casa Rosada. Si ninguno de estos nombres prospera, el oficialismo optaría por un candidato sorpresa.