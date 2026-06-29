El arbitraje permisivo del Mundial favorece la intensidad y los riesgos físicos

Stephen Eustaquio, Liam Millar y Jonathan David de Canadá piden un penalti al árbitro Joao Pinheiro durante el partido contra Sudáfrica en el Estadio de Los Ángeles, Inglewood, California, EEUU

Un ​estilo de arbitraje más indulgente, que permite a los árbitros dar prioridad a la fluidez del juego frente a los contactos menores, se ha convertido en una de las características más destacadas del Mundial, ‌que acaba de iniciar la fase de eliminatorias.

Se ‌ha animado a los árbitros a evitar pitar faltas menores, lo que ha contribuido a reducir las interrupciones y a aumentar el tiempo de juego en un torneo ya caracterizado por partidos con muchos goles y una intensidad implacable.

Los expertos en ciencia de datos, preparación física y arbitraje afirman que este planteamiento, junto con el auge de jugadores más fuertes y rápidos, ha dado lugar a un Mundial más rápido y físicamente más exigente que nunca.

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Los cambios han sido muy bien acogidos, pero los especialistas advierten de que los jugadores que no estén en plena forma —especialmente ​aquellos que se reincorporan tras lesiones ⁠que afectan a movimientos explosivos como el esprint y la aceleración— podrían tener dificultades para hacer frente a ‌las exigencias del torneo.

"Si analizamos los datos de los tres últimos Mundiales, la distancia recorrida ⁠por los deportistas es similar, pero hay muchas más carreras a ⁠alta velocidad y muchos más sprints", dice Chris West, preparador físico de fútbol de la Universidad de Connecticut.

La mayoría de los equipos ahora presionan a los rivales no solo para interrumpir la construcción del juego, sino también para recuperar ⁠el balón, explicó West.

Como resultado, las carreras a alta velocidad que realizan los jugadores en ataque continúan ​cuando se pierde la posesión, ya que intentan recuperar el balón lo antes ‌posible.

"Se ha convertido en un juego de alta intensidad", dice.

ÁRBITROS ‌MÁS INDULGENTES

La intensidad implacable del juego también se ha visto favorecida por un enfoque más permisivo por parte ⁠de los árbitros.

"Hay muchas entradas que los árbitros simplemente no sancionan. Todo vale", afirma el comentarista de televisión brasileño Ledio Carmona durante el partido de la fase de grupos entre Uruguay y España, elogiando la disposición del árbitro a dejar fluir el juego a pesar del carácter físico del encuentro.

La FIFA, organismo rector del fútbol mundial, quería que ​hubiera menos interrupciones ‌en los partidos, según los comentarios de su responsable de arbitraje, Pierluigi Collina. El objetivo es que el juego tenga un mejor ritmo.

Esa es también la razón por la que se introdujeron nuevas reglas para el torneo de este año.

Un análisis de NetSI Sport, el centro de investigación especializado en datos y deporte dirigido por la Northeastern University, reveló que el número de faltas por partido este ⁠año se redujo a 24,3, frente a las 27,7 de 2022 y las 29,3 de 2018.

El número de tarjetas amarillas también ha disminuido, pero se ha producido un aumento de las tarjetas rojas.

El análisis de NetSI Sport reveló que la fase de grupos de este año fue la más prolífica en goles de la era moderna, con 2,95 goles por partido, superando el récord anterior de 2,83 por partido, establecido en el Mundial de Brasil de 2014.

"Los mejores árbitros saben cuándo intervenir, permitiendo que las estrellas brillen", dice Mark Clattenburg, analista de reglas de Fox TV y exárbitro de la Premier League inglesa. "El ‌juego se ha disputado de mejor manera, ha fluido más", señaló durante el encuentro entre Alemania y Costa de Marfil.

LÍMITES FÍSICOS

Este juego más rápido y físico también está poniendo a prueba los límites físicos de los jugadores.

West señaló que los isquiotibiales y las pantorrillas se encuentran entre los grupos musculares más expuestos a la intensidad actual, y que los riesgos aumentan considerablemente para los jugadores que no están en plena forma.

Neymar es una de las estrellas del Mundial que se enfrenta ‌a una lesión en la pantorrilla. A diferencia del argentino Lionel Messi o del francés Kylian Mbappé, el delantero brasileño aún no ha recuperado su forma y no ha logrado dejar huella en el torneo.

Brasil también está preocupado por Raphinha, que sufrió ‌una lesión en los isquiotibiales ⁠durante el partido de la fase de grupos contra Haití.

La Confederación Brasileña de Fútbol se ha negado a hacer comentarios sobre el estado de ambos jugadores o sobre si los partidos ​de alta intensidad de este año están aumentando el riesgo de lesiones.

Otros jugadores clave se han enfrentado a problemas similares: el mediapunta estadounidense Christian Pulisic se está recuperando de una lesión en la pantorrilla y el inglés Reece James sigue lidiando con un problema en los isquiotibiales.

Con información de Reuters