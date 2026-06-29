Corea del Sur presenta un ambicioso plan de inversión en inteligencia artificial y chips

El presidente surcoreano Lee Jae-myung asiste a un acto de firma de un acuerdo en Villa Doria Pamphili, en Roma, Italia

Corea del Sur presentó el lunes una serie de megaproyectos de gran ‌envergadura en los ámbitos ‌de los chips y la inteligencia artificial, mientras el presidente Lee Jae-myung se comprometía a consolidar un liderazgo industrial abrumador con inversiones que ascenderán a cientos de miles de millones de dólares a lo largo de varios años.

El ​anuncio supone la ⁠apuesta más audaz de Lee hasta la ‌fecha para alinear las ambiciones de ⁠Corea del Sur en materia ⁠de inteligencia artificial y chips con su compromiso de reducir las disparidades regionales y reactivar las ⁠economías más allá del área metropolitana de ​Seúl.

Lee estuvo acompañado por los dirigentes ‌de Samsung Electronics y SK ‌Hynix , los dos mayores fabricantes de chips ⁠de memoria del mundo, durante el anuncio televisado.

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"Debemos asegurarnos los elementos fundamentales de la inteligencia artificial más rápido que cualquier otro país", dijo ​el ‌presidente. "Los semiconductores, la IA física y los centros de datos de IA constituyen el triple eje de nuestro gran salto adelante".

Se espera que los proyectos atraigan inversiones, ⁠entre otras de Samsung y SK, durante los próximos años. Lee señaló que la ciudad de Gwangju, situada en el suroeste del país, y la provincia de Jeolla del Sur también invertirán 520 billones de wones (336.700 millones de dólares) en los proyectos.

Como ‌parte de la iniciativa global, el suroeste acogería nuevos y enormes clústeres de producción de chips, según Lee, en parte para aprovechar los abundantes recursos energéticos aún sin explotar de la zona.

Los medios ‌nacionales han informado de que las inversiones previstas podrían superar los 1.000 billones de wones (651.410 millones de ‌dólares) en ⁠los próximos años.

(1 dólar = 1 544,3800 wones)

Con información de Reuters