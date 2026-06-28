Un sismo de magnitud 4,1 remece al sur de Portugal

Un sismo de magnitud 4,1 sacudió el domingo la región turística ‌del Algarve, ‌en el sur de Portugal, pero no parece haber causado heridos ni daños, informó el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

La región al sur de Lisboa y el archipiélago ​de las Azores ⁠se encuentran en una zona ‌sísmicamente activa que marca el ⁠límite entre las placas ⁠tectónicas euroasiática y africana, aunque la actividad sísmica ha sido relativamente baja en ⁠los últimos tiempos.

El IPMA indicó que ​el terremoto se produjo ‌a las 7.59 de ‌la mañana y se sintió en ⁠las ciudades de Lagos y Portimão, pero, según la información disponible, no causó heridos ni daños materiales.

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El ​epicentro ‌del terremoto se situó en el océano Atlántico, a unos 70 km del cabo de San Vicente, según la misma fuente.

La ⁠capital portuguesa quedó devastada por un terremoto de gran magnitud y el posterior tsunami de 1755, uno de los fenómenos sísmicos más letales de la historia de Europa, que se estima que se ‌cobró entre 30.000 y 40.000 vidas.

Desde entonces, la región de Lisboa y el sur de Portugal han sufrido terremotos periódicos, siendo el más fuerte el de ‌1969, cuando un sismo de magnitud 7,9 causó la muerte de al menos ‌13 personas ⁠y dejó decenas de heridos, con su epicentro situado también ​frente al cabo de San Vicente.

Con información de Reuters