Pekín investiga accidente de avioneta contra edificio que dejó un muerto y 13 heridos

Exterior dañado de la Torre CITIC, también conocida como China Zun, en Pekín

Una avioneta se ​estrelló el viernes contra el edificio más alto de Pekín, lo que provocó la muerte del piloto y dejó heridas a 13 personas que no se encontraban a ‌bordo, informó el gobierno local tras el ‌inusual accidente en la capital china, donde el espacio aéreo está muy restringido.

Los heridos están recibiendo atención médica y las autoridades están investigando el incidente, informó el sábado el gobierno del distrito de Chaoyang en un comunicado.

"Una avioneta deportiva ligera, monomotor y biplaza, colisionó con un rascacielos mientras sobrevolaba la tercera circunvalación este de Chaoyang, a las 17.55 (0955 GMT) del 26 de junio", indica un comunicado que se publicó en las redes sociales.

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"Solo había una persona a bordo, el piloto, ​que falleció", añadió el comunicado, ⁠sin dar más detalles sobre la posible causa del accidente.

Los daños en el exterior ‌del rascacielos parecían limitarse a un agujero provocado por la pérdida de dos ⁠grandes paneles de cristal. El sábado, el hueco ya ⁠había sido tapado provisionalmente con tablones.

El edificio, de 528 metros de altura, conocido como Torre CITIC o China Zun, se encuentra en el distrito financiero central de Pekín, a unos 6 km de ⁠la Ciudad Prohibida, que recibe la visita de miles de turistas cada día.

También se ​encuentra cerca de Zhongnanhai, un complejo que alberga las oficinas de ‌los máximos dirigentes políticos de China.

El último accidente ‌aéreo en Pekín se produjo en 2022, cuando un helicóptero turístico se estrelló durante ⁠un vuelo entre los distritos de Changping y Fangshan, causando la muerte de los dos pilotos a bordo.

Las imágenes publicadas en las redes sociales chinas tras el accidente del viernes mostraban restos del avión y la matrícula B-12PP. Reuters no pudo verificar de inmediato la autenticidad de las ​imágenes.

Los datos del ‌proveedor mundial de servicios de seguimiento de vuelos Flightradar24, analizados por Reuters, mostraban que una aeronave con el número de matrícula B-12PP se encontraba en el aire alrededor de las 17.30 (0930 GMT) del viernes en los suburbios del noreste de Pekín.

Según los datos de Flightradar24, la aeronave trazó un amplio círculo antes de dirigirse hacia el ⁠centro de Pekín, a unos 50 km de distancia. El seguimiento se interrumpió a las 0955 GMT, cuando las coordenadas indicaban que ya se encontraba en el distrito de Chaoyang, en el centro de la ciudad.

La aeronave era un pequeño avión deportivo ligero de dos plazas y un solo motor, modelo Aurora SA60L, fabricado por la empresa china Sunward, según los datos de Flightradar24.

Un avión con el mismo número de matrícula figuraba como propiedad y operado por la empresa Dongshi Shuangyue General Aviation, con sede ‌en Pekín, mostraba un video promocional publicado por la empresa en 2024 en las redes sociales chinas.

El Financial Times, citando a una persona con conocimiento del incidente, informó que la aeronave pertenecía a la empresa.

Reuters no pudo determinar de inmediato si la empresa era propietaria y operaba la aeronave en el momento del accidente, ni si el piloto implicado estaba vinculado a la empresa.

Una empleada de Dongshi ‌Shuangyue General Aviation contactada por Reuters el sábado afirmó que no estaba segura de si el B-12PP pertenecía a la empresa, sin aportar más información.

El video de la empresa, que fue eliminado de la cuenta ‌de redes sociales el ⁠viernes por la noche, indicaba que un recorrido turístico de 30 minutos desde el pequeño aeropuerto de Shifuosi costaría 880 yuanes (129 dólares).

La empresa ofrece vuelos turísticos ​a baja altitud, programas de experiencia de vuelo práctica y formación en aviación en el distrito suburbano de Pinggu, a unos 50 km del centro de Pekín.

(1 dólar = 6,7980 yuanes chinos)

Con información de Reuters