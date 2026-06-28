Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 28 de junio

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y la Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy, domingo 28 de junio, se mantienen con los siguientes valores de pizarra actualizados, según el promedio informado por las principales petroleras y estaciones de servicio.

Precios Axion

Nafta Súper: $2099.00

Nafta Premium: $2429.00

Gasoil: $2189.00

Gasoil Premium: $2469.00

GNC: $550.00

Precios Gulf

Nafta Súper: $1597.00

Nafta Premium: $1825.00

Gasoil: $1754.00

Gasoil Premium: $1899.00

GNC: $529.00

Precios Puma

Nafta Súper: $2027.00

Nafta Premium: $2406.00

Gasoil: $2180.00

Gasoil Premium: $2446.00

GNC: $569.00

Precios Shell

Nafta Súper: $2115.00

Nafta Premium: $2413.00

Gasoil: $2180.00

Gasoil Premium: $2489.00

GNC: $636.33

Precios VOY

Nafta Súper: $2030.00

Nafta Premium: $2223.00

Gasoil Premium: $2389.00

GNC: $709.00

Precios YPF

Nafta Súper: $2048.00

Nafta Premium: $2262.00

Gasoil: $2115.00

Gasoil Premium: $2323.00

GNC: $720.81

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.