La Rioja aprobó una nueva ley para residentes de salud y suma derechos laborales al personal

La Legislatura de La Rioja sancionó una nueva Ley Provincial de Residencias en Salud impulsada por el Gobierno de Ricardo Quintela, una iniciativa que amplía el alcance del sistema de formación profesional, incorpora derechos laborales para los residentes y busca fortalecer la atención sanitaria en el interior provincial. El proyecto apunta a mejorar la formación de recursos humanos y enfrentar la escasez de especialistas en la provincia.

“Es una ley que hoy se hace realidad y que amplía significativamente el alcance de las residencias”, sostuvo el legislador provincial Juan Carlos Santander durante su alocución en el recinto. La normativa fue presentada por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, como una herramienta destinada a actualizar el sistema de residencias y generar condiciones más favorables para que los profesionales formados en la provincia permanezcan trabajando dentro del sistema sanitario local.

Según explicó Santander, el proyecto es el resultado de más de un año de trabajo técnico desarrollado por equipos especializados del Ministerio de Salud junto con distintos actores vinculados a la formación profesional.

Más profesiones incorporadas al sistema

Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del régimen de residencias a distintas disciplinas sanitarias. Hasta ahora, el sistema estaba orientado principalmente a la formación médica, pero la nueva legislación incorpora también a psicólogos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud.

La medida responde a una visión más integral de los equipos sanitarios y reconoce el rol de múltiples especialidades en la atención de pacientes y en el funcionamiento del sistema público. Desde el oficialismo señalaron que la provincia cuenta con instituciones universitarias que forman recursos humanos calificados y que resulta necesario crear incentivos para evitar la migración de profesionales hacia otras jurisdicciones.

La nueva ley, además, incorpora beneficios vinculados a la seguridad social que representan un avance significativo para quienes realizan residencias. Entre los principales puntos, se incluyen cobertura de obra social y aportes jubilatorios, derechos que hasta ahora no estaban plenamente contemplados dentro del esquema vigente.

Para las autoridades provinciales, estas mejoras permitirán que las residencias resulten más atractivas para los jóvenes profesionales que comienzan su trayectoria laboral y buscan estabilidad dentro del sistema sanitario.

Telemedicina y presencia en el interior provincial

Otro aspecto innovador de la normativa es la incorporación de la telemedicina como parte de los procesos de capacitación y práctica profesional. El objetivo es aprovechar las herramientas tecnológicas para fortalecer la atención en localidades alejadas de los grandes centros urbanos y mejorar el acceso a consultas especializadas.

Además, la ley contempla rotaciones de residentes en hospitales y centros de salud del interior provincial. Esta medida busca reforzar la cobertura médica en departamentos donde actualmente existen dificultades para cubrir cargos profesionales y garantizar una distribución más equilibrada de especialistas.

Durante el tratamiento legislativo, legisladores de diversos espacios políticos coincidieron en que la provincia enfrenta un déficit de especialistas, especialmente en hospitales regionales y departamentales. En ese contexto, la nueva Ley Provincial de Residencias en Salud es considerada una herramienta estratégica para mejorar las condiciones de formación, fortalecer la permanencia de profesionales y garantizar una mayor cobertura sanitaria en todo el territorio riojano.

Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa marca una nueva etapa para el sistema de salud provincial al reconocer derechos laborales para los residentes y promover un modelo de formación orientado a responder a las necesidades reales de la comunidad.