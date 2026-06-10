En medio del impacto por el ajuste nacional, La Rioja reestructura el Plan Provincial de Salud

El gobernador Ricardo Quintela profundiza la actualización y ordenamiento de sus funcionarios para el equipo de trabajo de gobierno. En esta oportunidad, formalizó el nuevo gabinete del Plan Provincial de Salud.

Allí Romina Cuello fue nombrada como la Coordinadora Ejecutiva del Plan Provincial de Salud. En sus primeras declaraciones públicas, tras asumir formalmente el cargo, la funcionaria describió una situación difícil para el esquema sanitario.

El complejo panorama actual se encuentra directamente ligado al severo impacto derivado de las medidas de ajuste económico ejecutadas por la administración central de la República, aseguró Cuello en diálogo con Medios Rioja. El principal objetivo del área bajo su gestión, indicó a medios locales, será garantizar la continuidad de las prestaciones.

Además, se pretende mantener acceso a medicamentos para los riojanos en el marco del desfinanciamiento y desmantelamiento de programas nacionales, políticas aplicadas por Javier Milei. Cuello fue contundente respecto a la relación con el Ministerio de Salud de la Nación desde la asunción de Javier Milei y señaló algunas de la complejidades que afrontará.

Los principales problemas que generó el desfinanciamiento de Nación

Según Cuello, existe una crisis de Insumos. Esta caída sistemática en la recepción de insumos básicos y en la ejecución de los programas de salud que históricamente dependían de la transferencia nacional complica la cobertura que desde hace años la provincia brinda a los riojanos.

Otro de los inconvenientes es la falta de medicamentos. La funcionaria lamentó que el stock de la provincia está gravemente afectado por la interrupción de suministros fundamentales. "Hay más de 78 medicamentos que nos dejaron de enviar desde Nación", sentenció, y subrayó la presión que esto genera sobre las arcas provinciales para intentar cubrir ese faltante.

Finalmente, el desmantelamiento estructural del Gobierno nacional. La Coordinadora destacó que la estructura del Ministerio de Salud de la Nación fue achicada al extremo, lo que redujo actualmente a solamente dos secretarías. El recorte dificulta la gestión, el seguimiento de políticas públicas y la coordinación con las provincias.

No obstante, ante la incertidumbre que generan las medidas nacionales, Cuello adelantó que se centrará en la reorganización del Plan Provincial de Salud para priorizar los recursos disponibles, y así lograr blindar la atención primaria y hospitalaria ante el recorte de fondos y bienes esenciales que, hasta hace poco, eran garantizados desde el nivel central.

Encuentro de Salud

La Rioja formó parte la semana pasada del Primer Encuentro Nacional de la Red de Referentes de Salud Integral en la Adolescencia, un espacio virtual organizado por la Dirección de Salud Perinatal, Niñez y Adolescencias (DISAPENYA) del Ministerio de Salud de la Nación. Esta iniciativa federal buscó consolidar la articulación entre las distintas jurisdicciones del país y promover el intercambio de buenas prácticas, que se enfocan en ejes como la gestión de información sanitaria, la coordinación intersectorial y la participación de los jóvenes en las políticas públicas.

Desde la cartera sanitaria provincial ponderaron la relevancia de estas jornadas para optimizar la calidad de las prestaciones médicas y asegurar el acceso a derechos en todo el territorio. En representación del distrito, la coordinadora de Adolescencia local, Viviana Stirnemann, expuso los lineamientos y metas priorizadas dentro del Plan Provincial de Salud, y así detallar los indicadores sanitarios de la región y las estrategias territoriales vigentes para el abordaje del sector.