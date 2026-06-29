Italia y Balcanes sufren ola de calor mientras crece el temor a los incendios forestales

En Praga, durante un día caluroso y soleado, rocían a la gente con agua para refrescarse.

Italia y los Balcanes sufrieron el lunes las consecuencias de la ola de calor sin precedentes que ha provocado cientos de muertes adicionales y ha trastornado la ‌vida cotidiana en todo el continente durante ‌más de una semana, en un contexto de creciente preocupación por la propagación de los incendios forestales.

También se advirtió de que es probable que el calor se intensifique de nuevo a partir de principios de la próxima semana en países como Francia y Alemania, que han sido los más afectados en los últimos días. En Italia, 22 ciudades, desde Bolzano, en el norte, hasta Palermo, en Sicilia, se vieron afectadas por una alerta roja por calor.

Los peregrinos en el Vaticano utilizaban ​abanicos para refrescarse y se ⁠resguardaban bajo sombrillas en busca de sombra mientras el papa León pronunciaba su mensaje del ‌Ángelus desde un balcón ante la multitud, con motivo de la festividad de ⁠los santos Pedro y Pablo, día festivo en la ⁠ciudad de Roma.

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En Croacia, el servicio meteorológico emitió el lunes una alerta roja para regiones como la capital, Zagreb, y los destinos turísticos de Split y Dubrovnik. Decenas de bomberos, con la ayuda de ⁠cuatro aviones, luchaban contra un incendio que arrasaba los bosques de pinos de la ​turística isla de Vis, en el mar Adriático.

En la vecina Serbia, ‌el Servicio Hidrometeorológico Estatal (RHMZ) ha advertido de que ‌las temperaturas alcanzarán los 39 grados Celsius durante la jornada. Más al sur, Albania logró ⁠controlar durante el fin de semana un incendio que arrasó numerosas hectáreas de matorrales y olivos cerca de la localidad sureña de Klos.

Los científicos afirman que la ola de calor, que comenzó el 20 de junio, es la peor registrada en Europa, y que las condiciones abrasadoras han interrumpido ​la generación de ‌electricidad, dañado las infraestructuras y desbordado los sistemas sanitarios.

Francia ha registrado un exceso de mil muertes durante la ola de calor. La agencia francesa de salud pública señaló que la mayoría de las muertes relacionadas con el calor afectaron a personas mayores y advirtió de que se espera que la cifra aumente.

La ola de calor habría ⁠sido "prácticamente imposible" sin el cambio climático provocado por el ser humano, que ha hecho que el aumento vertiginoso de las temperaturas nocturnas de esta semana sea 100 veces más probable de lo que habría sido hace tan solo dos décadas, según los científicos.

Luca Mercalli, presidente de la Sociedad Meteorológica Italiana, afirmó que las temperaturas volverán a dispararse entre el 5 y el 6 de julio. "Las zonas afectadas son, en líneas generales, las mismas que en la primera ola, incluyendo Francia, España, Alemania, Italia, Suiza y, en cierta medida, ‌Reino Unido", declaró a Reuters.

"Con el calor extremo aumenta el riesgo de incendios forestales, pero también estamos viendo muchas tormentas, lo que obviamente mitiga ese riesgo", añadió, señalando que las tormentas están muy localizadas, por lo que las precipitaciones podrían variar de forma considerable.

Durante el fin de semana se registraron nuevas tragedias relacionadas con el calor.

Dos niños de 8 y 10 años, de origen búlgaro, fueron hallados sin ‌vida en un auto al sol en Chipre el domingo por la tarde, según informó la policía. Chipre registra actualmente temperaturas en torno a los 38°C, lo que no se considera una ola de calor en ‌esta isla del Mediterráneo ⁠oriental para esta época del año.

Dos ciclistas, uno de 30 años y otro de 71, fallecieron el domingo mientras participaban en una prueba de la serie "Poland ​Bike Marathon" en Marki, cerca de Varsovia. Las temperaturas en Polonia alcanzaron el domingo un nuevo récord de 40,5°C.

Con información de Reuters