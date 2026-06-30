Koeman defiende su estrategia defensiva tras la eliminación de Países Bajos del Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Países Bajos contra Marruecos - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 29 de junio de 2026 Los marroquíes Bilal El Khannouss, Anass Salah Eddine y Gessime Yassine celebran tras el partido

El ​seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, dijo que optaron por un planteamiento más defensivo frente a Marruecos para tener ‌más posibilidades de ganar, ‌y no por miedo al rival, tras la eliminación de su equipo del Mundial el lunes.

Koeman no se disculpó por alinear a cinco defensas, aunque espera recibir una avalancha de críticas tras la derrota por 3-2 en la tanda de penales, tras un empate a 1-1 al final de la prórroga.

Koeman, ​que ya ha tenido ⁠que hacer frente anteriormente a críticas por alejarse de ‌la tradicional "escuela neerlandesa" de fútbol ofensivo, consideró que jugar ⁠con cinco defensas era la estrategia ⁠adecuada para superar a los norteafricanos.

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"Con este planteamiento defensivo, concedimos mucho menos que en los partidos (de la fase de grupos)", afirmó ⁠el entrenador, quien añadió que decidiría su futuro al ​frente del equipo tras reflexionar sobre la eliminación.

"Eso ‌fue positivo, pero también fuimos ‌menos ofensivos".

"Se puede opinar lo que se quiera sobre la ⁠táctica, pero concedimos mucho menos ante un equipo mucho más fuerte que Suecia y Túnez. Y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de la misma manera".

"También sé que, ​si Marruecos ‌no hubiera empatado con ese gol en los últimos minutos, me habrían llovido todo tipo de elogios como seleccionador de Países Bajos, pero ahora, probablemente, me van a criticar por haber elegido cinco defensas; sin embargo, ⁠una vez más, creo que era necesario".

Koeman afirmó que había discutido la estrategia con sus jugadores y que estos habían estado de acuerdo.

"Me criticarán, y están en su derecho, pero ustedes ven el fútbol desde fuera del campo", dijo a los periodistas.

"Yo estoy con el equipo. Sabía lo que había que mejorar. Así es como lo ‌mejoré. Y, una vez más, si tuviera que volver a hacerlo, habría hecho exactamente lo mismo".

"No se trataba de tener miedo. No era eso en absoluto. ¿Por qué miedo? Quiero decir, teníamos tres delanteros en el campo", añadió en un tenso intercambio.

"Se trata de ‌una mejor posición defensiva, no por miedo, sino basada en un análisis del rival, y podemos seguir discutiendo esto hasta mañana por la ‌noche".

"Tienen su opinión, ⁠con el debido respeto, y me parece bien. Pero yo tengo un punto de vista diferente", añadió ​Koeman.

Marruecos se clasificó para los octavos de final, donde se enfrentará a Canadá el sábado en Houston.

Con información de Reuters