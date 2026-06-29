Un alto cargo libanés critica el acuerdo con Israel negociado por EEUU y advierte de las divisiones

Tanques israelíes realizan maniobras en Líbano, después de que Israel y Líbano firmaran un acuerdo marco tras las conversaciones mediadas por EEUU, según se observa desde el norte de Israel

El presidente del ​Parlamento libanés, Nabih Berri, un aliado clave de Hezbolá, criticó el lunes con dureza un acuerdo entre Líbano e Israel negociado por Estados Unidos, advirtiendo de que podría dar ‌lugar a intentos de dividir a los ‌libaneses y afirmando que no se llevaría a cabo.

En declaraciones al periódico libanés Al-Akhbar, Berri describió las negociaciones entre Irán y Estados Unidos como la única oportunidad realista para garantizar la retirada israelí de Líbano y señaló que cualquier intento de separar a Líbano de la vía de negociación entre EEUU e Irán prolongaría la ocupación israelí.

Israel ocupa una franja del sur de Líbano desde que el 2 de marzo estallara la guerra con Hezbolá, cuando el grupo abrió fuego contra Israel en ​solidaridad con Teherán tras los ⁠ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

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La guerra de Líbano ha sido un elemento central de ‌la diplomacia encaminada a poner fin al conflicto más amplio entre EEUU e Irán. ⁠Teherán ha insistido en un alto el fuego en Líbano ⁠como parte de su acuerdo provisional con Washington, mientras que Estados Unidos ha patrocinado conversaciones separadas entre los Gobiernos libanés e israelí, a las que Beirut ha asistido a pesar de las objeciones ⁠de Hezbolá.

Israel ha elogiado el acuerdo, firmado el viernes por los embajadores libanés e ​israelí en Washington, y el primer ministro Benjamin Netanyahu ha afirmado que ‌permite a las fuerzas israelíes seguir ocupando el ‌sur de Líbano si Hezbolá no se desarma.

Hezbolá, que ha exigido a Beirut que abandone ⁠las conversaciones cara a cara con el Gobierno israelí, ha rechazado el acuerdo calificándolo de capitulación ante Israel.

BERRI DESESTIMA EL ACUERDO ENTRE LÍBANO E ISRAEL CALIFICÁNDOLO DE "DICTADOS"

El acuerdo prevé que el ejército libanés asuma el control del territorio a la espera del desarme verificado de los grupos no estatales —en ​referencia a Hezbolá—, ‌afirmando que esto permitiría al ejército israelí "retirarse progresivamente" de Líbano. Prevé que el ejército libanés asuma gradualmente la responsabilidad en "zonas piloto".

Berri, líder del Movimiento Amal, de confesión chiita, calificó el acuerdo de "dictados". Según Al-Akhbar, Berri dijo que el aspecto más peligroso del acuerdo no era solo su contenido político, sino "la posibilidad de que incite a divisiones internas y ⁠empuje a los libaneses a un enfrentamiento entre ellos".

El acuerdo "no se aplicará", citó Al-Akhbar.

El Gobierno libanés, encabezado por el presidente cristiano maronita Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam, musulmán sunita, pidió conversaciones cara a cara con Israel al inicio de la guerra, a pesar de las fuertes objeciones del grupo chiita Hezbolá, lo que refleja profundas divisiones en torno a su decisión de sumarse al conflicto en apoyo de Irán.

El Gobierno de Beirut lleva desde el año pasado aplicando una política destinada a garantizar el ‌desarme de Hezbolá, después de que el grupo quedara gravemente debilitado durante una guerra anterior con Israel en 2024.

Aoun, en una conversación telefónica con el presidente de EEUU, Donald Trump, el sábado, dijo que esperaba que Washington presionara a Israel para que se retirara del sur de Líbano.

Las fuerzas israelíes se apoderaron durante la guerra de una zona de seguridad autoproclamada que se extendía hasta el sur de Líbano, ‌alegando la necesidad de proteger el norte de Israel de los ataques de Hezbolá.

El ejército israelí dijo haber destruido durante la noche un túnel de Hezbolá de 200 metros de longitud en el sur. También señaló ‌que había atacado el ⁠domingo tres centros de mando de Hezbolá en el sur de Líbano en respuesta a las violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá.

Hezbolá, en un ​comunicado emitido el lunes, dijo que ha respetado el alto el fuego "hasta ahora" y que se reserva el derecho "a defender su patria y a su pueblo".

Con información de Reuters