Un muerto en un tiroteo en una zona de aficionados del Mundial en California

FOTO DE ARCHIVO: Foto referencial de agentes de policía acordonando el lugar de un tiroteo masivo en una estación de tren gestionada por la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara, en San José, California, EEUU

Una persona murió y otra resultó gravemente herida el domingo en un tiroteo ‌ocurrido en un popular ‌local de ocio de San José, en California, donde se había instalado una "zona de aficionados" para ver los partidos del Mundial, informó la policía.

En el momento del tiroteo no se estaba retransmitiendo ningún partido del Mundial, ya que el único encuentro del día había finalizado alrededor ​de las 14:00 ⁠hora local (2100 GMT).

"Se declaró el fallecimiento de una de ‌las víctimas en el lugar de los hechos. ⁠La segunda víctima fue trasladada ⁠a un hospital local con graves heridas", informó la policía de San José en una publicación en la red social ⁠X.

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"Este incidente se está investigando como homicidio. Varias ​calles de los alrededores están cortadas".

El ‌incidente tuvo lugar en San ‌Pedro Square, uno de los muchos lugares de la ⁠zona de la Bahía de San Francisco donde se han reunido grandes multitudes para celebrar "fiestas para ver los partidos" en las que se retransmiten los encuentros del ​Mundial en ‌pantallas gigantes.

La zona de la Bahía ha acogido hasta ahora cinco partidos del Mundial, siendo el último un encuentro de eliminatoria disputado el miércoles entre Bosnia y Estados Unidos, uno de los ⁠países coanfitriones.

Un periodista de Reuters presente en el lugar observó una fuerte presencia policial, múltiples vehículos de la policía y a una persona en una camilla, parcialmente cubierta por una sábana blanca, que era trasladada rápidamente fuera de la zona por personas uniformadas.

La zona fue acordonada y la mayoría de ‌los bares de la zona cerraron tras el incidente.

Una agente de seguridad, que prefirió mantener el anonimato porque no estaba autorizada a hablar con los medios, dijo haber visto a la persona herida en estado de angustia.

"La persona seguía ‌gimiendo y quejándose. Tenía sangre alrededor del cuello y en la parte superior de la espalda", explicó. "La policía estaba hablando ‌con el personal ⁠de seguridad y con un par de testigos".

Hay decenas de zonas de aficionados repartidas por ​toda la zona de la Bahía.

Con información de Reuters