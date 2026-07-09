Se filtró el resultado del informe toxicológico de Ernestina Pais.

A dos semanas del trágico siniestro vial en San Isidro que conmocionó al ambiente artístico, la investigación judicial por la muerte de Ernestina Pais sumó un elemento clave para el esclarecimiento del hecho ocurrido en el paso a nivel del Tren de la Costa. Se trata de un punto clave que generó muchas suspicacias al momento de conocerse el trágico final.

Los peritos forenses que intervienen en la causa concluyeron los análisis clínicos sobre las muestras recolectadas al cuerpo de la conductora. Según reveló el periodista Rodrigo Alegre en sus redes sociales, los laboratorios oficiales confirmaron de manera unánime los resultados del estudio. "El informe toxicológico llegó hoy a la Fiscalía de San Isidro", escribió el comunicador, adelantando el dato que la investigación esperaba desde el inicio del expediente.

Sigue la investigación por la muerte de Ernestina Pais.

¿Qué determinó el informe toxicológico?

Fue en esa misma publicación donde Alegre precisó el contenido central del documento: "Determinó que no hay presencia de alcohol, ni sustancias en sangre". La confirmación científica descarta de plano cualquier hipótesis vinculada a un estado de alteración química en la víctima al momento del choque.

De esta manera, quedó establecido que Ernestina Pais estaba consciente al momento del accidente que le quitó la vida de forma instantánea en zona norte. El dato resulta determinante para la fiscalía, que había ordenado este estudio como una de las medidas de prueba centrales para reconstruir los instantes previos al impacto.

El documento ya está en el expediente

El informe oficial fue incorporado formalmente a la causa que tramitan los fiscales de la zona. Con este resultado, que descarta el consumo de alcohol y drogas, la investigación deja atrás una de las principales hipótesis que se manejaban en un primer momento.

La información sobre el informe toxicológico de Ernestina Pais.

De cara a las próximas medidas, el foco de los investigadores se centrará casi exclusivamente en una posible distracción visual como factor que pudo haber incidido en el cruce del paso a nivel con las barreras bajas. En el video se ve que Ernestina en ningún momento desacelera, sino que cruza de forma directa la vía pese a que estaban advirtiendo que venía el tren.