La historia de La Barby y quién es su marido 10 años menor

La historia de amor de La Barby con su marido.

La Barby, artista transformista que se hizo popular por su trabajo en radio junto a Elizabeth "La Negra" Vernaci y en televisión junto a Ángel de Brito, compartió su historia en los medios y dio algunos detalles sobre su matrimonio, invitada al programa Almorzando con Juana Viale (El Trece).

La Barby reveló que siempre tuvo el deseo de ser famosa y contó que su primera oportunidad para hacerse conocida fue cuando era joven, por su trabajo en boliches: "A los 21 empecé a estudiar actuación en la escuela municipal de Morón y, como quería más, fui con Julio Chávez durante cuatro años. Hice dos o tres obras independientes, pero no ganaba un mango y quería plata, fama, todo... Entonces, con cuatro amigos míos de toda la vida, fuimos al mítico boliche Búnker y nos disfrazamos. Gané un concurso y un chico me dijo para trabajar recibiendo a la gente en el lugar. Así empecé y conocí a mucha gente".

"Me empezaron a llamar de todos los programas, fui a lo de Moria Casán, a lo de Antonio Gasalla... Un día fui a lo de Marcelo Tinelli cuando no se usaba la tribuna también y fui enganchando trabajos. Después me invitó Ángel de Brito a BDV y mi sueño era estar en un programa de cable. Estuve siete años ahí, yendo un par de veces por semana. En 2016 me llamó Vernaci para Radio Pop, y hace 8 años que estoy con ella", sumó La Barby sobre su carrera en los medios.

La historia de amor de La Barby y su marido

"Hace 28 años que estoy en pareja y un día voy a la esquina de Pueyrredón y Santa Fe porque se juntaba toda la mariconada porque no había aplicación. Ahí iban a buscar tarjetas para entrar más barato a los boliches y dice él que yo bajé e hice un escándalo, a él le gustan las personas plus size, y preguntó quién era yo", contó La Barby sobre su historia de amor con su marido. "Él no sabía lo que era un transformista ni nada y un sábado a la noche, yo trabajaba en un boliche y se aparece y yo estaba con Sir James, una drag queen de la época, que ahora está en Londres", agregó.

"En un momento viene mi marido y dijo ‘si esta está regalada el gordo también’ y me empezó a transar y yo me dejé, pobre, se fue con la cara toda manchada por el maquillaje que tenía. Ahí nació el amor y las casualidades de la vida… yo creo que duró mucho la pareja, más allá de amarnos, porque vivíamos en la misma zona y nunca nos cruzamos, tiene 10 años menos", siguió contando La Barby, en una mesa compuesta por Benjamín Alfonso, Gynette Reynal y "El Negro" Álvarez.

Por último, la actriz La Barby reveló que hace más de dos décadas está con su marido y deslizó como fue su casamiento: "Hace 28 años que estamos juntos y felices, en el 2014 nos casamos, pero no fue romántico porque le dije de ir a Europa. Yo tengo la nacionalidad española y dije que nos casemos para que él tenga la nacionalidad, pero no se la dieron. Las parejas van mutando a través de los años y después de tanto hay un cuidado del uno al otro que es invaluable, ver qué decís, qué no decís, estar pendiente de la otra persona y sentirte cuidado".