La Negra Vernaci recordó a su hermano Nunzio.

La Negra Vernaci atraviesa uno de los momentos más duros de su vida a nivel personal: murió su hermano Nunzio. La multipremiada locutora de radio y televisión le dedicó a su consanguíneo una sentida publicación en su cuenta de Instagram.

Nunzio Vernaci falleció hace algunas semanas, pero fue recién ayer que La Negra se pronunció sobre el tema de manera pública en sus redes sociales. La conductora que es miembro fundacional del grupo de amigos de Marley, Humberto Tortonese, Flor Peña y más figuras del ambiente compartió varias fotos de su infancia en las que estaba junto a su hermano y generó empatía en sus miles de seguidores.

"Tenía más ganas de vos, de que completaras una frase con sólo empezar a decirla, de reírnos de lo que era nuestro código secreto a voces; de la complicidad de toda una vida en frases, gestos y miradas. Ojalá queden volando en el aire entre vos y yo", escribió La Negra Vernaci en alusión a la incomparable e irremplazable conexión de los hermanos; vínculo en el que se comparte un código casi ancestral imposible de generar con otras personas.

La publicación de La Negra Vernaci se llenó de comentarios en los que sus seguidores le dejaron mensajes con condolencias por lo que atraviesa: "Por siempre los hermanos! Los quiero mucho Negrita de mi alma", "Con un hermano, se va un pedacito de uno también, después llegan los recuerdos de lo vivido con una sonrisa, te abrazo fuerte" y "Negra amada difícil contener tu dolor, solo puedo recordarte que siempre siempre te llevamos en el corazón bendiciendo tu amistad, fuerza".

La defensa de La Negra Vernaci a LizyTagliani tras la acusación de Viviana Canosa

"Esta Lizy es la que todos estábamos esperando. Los programas de chimentos aseveran, aseguran y confirman lo que ellos creen como si fuera una verdad. Una cosa es ser chorro, que también es horrible que te acusen de ser chorro, pero otra cosa es que te acusen de pedófilo. ¿Qué son todos los putos y las travestis pedófilos?, ¿qué es esto que quieren instalar? Tenés que tener pruebas para decir eso. Es la vida de esa gente, no son tus puntos de rating o tu idea de la Justicia. Así se manejan los medios, así se construye un relato, así hacen que vos odies o ames una persona", soltó Vernaci en la radio.