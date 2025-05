El anuncio de "La Negra" Vernaci que preocupó a todos: "Yo así no trabajo"

El anuncio de "La Negra" Vernaci que preocupó a todos.

"La Negra" Vernaci es una de las conductoras radiales argentinas más escuchadas y es famosa por sus enojos al aire, poniendo incómodos a productores y equipos que la acompañan. Y un nuevo "sacudón de furia" poseyó a la famosa conductora en un video que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

El tenso momento de "La Negra" Vernaci fue informe de debate en el magazine Puro Show (El Trece) y el conductor Pampito sostuvo: “Esta mañana La Negra explotó, se le soltó realmente la cadena, se fue de boca, al estilo de La Negra Vernaci”. Acto seguido, el periodista mostró el video en el que se ve a la conductora enojada con la producción porque no podía leer su rutina radial: “Es una cosa simple, es una pelotudez… Chicos, ¿me pueden poner cuando impriman algo que se vea?, porque yo no veo así. Si no, imprímenmelo como corresponde, gracias. Bueno, así que no tengo noticias hasta que no estén impresas, les puedo dar la temperatura y la humedad. Nueve grados la temperatura baja y 16 la máxima”.

"La Negra" escaló su furia y continuó su reclamo: “A ver si hay alguno bien impreso. No hay ni uno bien impreso… ¿También se robaron el tóner? Bueno, vuelvan a imprimirlo, no puedo leerlo si no se ve. Yo no puedo creer, te juro que tengo ganas de levantarme e irme. ¡Y boludo! Es muy difícil trabajar así, ¿no tenés una bien? ¿Pero cómo me van a dar para trabajar esto, que no se ve lo que tengo que leer? No, listo, me voy a averiguar quién me afanó la cartera, pongan música y hagan lo que quieran, yo así no trabajo”. El momento culminó con la experimentada locutora sacándose los auriculares y yéndose del estudio.

La Negra Vernaci estalló contra Radio Pop por los bajos sueldos a sus productores: el video

La Negra no se encontraba en el estudio sino que trabajaba en dúplex con sus compañeros, y por momentos, se la notaba nerviosa y distraída, hasta que decidió contar el motivo y sorprendió a su audiencia lanzando una dura crítica contra el área de Recursos Humanos, cuestionando el bajo salario que se pretendía imponer. Con ironía, expresó: "Discúlpenme, estoy produciendo desde acá. Gracias a Dios, estoy re contra contenta de que los de Recursos Humanos consideren que los chicos pueden vivir con 100 mil pesos".

La conductora no se quedó ahí y fue contundente al explicar por qué tomó la decisión de producir en vivo: "Lo hago porque me parece una falta de respeto total. Que alguien diga eso como si nada… es indignante", disparó con enojo.

A pesar del malestar, Vernaci alentó a su equipo a seguir adelante en medio de la crisis. "Cuesta, claro que cuesta. No queda tan bien como si todo estuviera organizado, pero sigamos. No dependan de mí, porque si a mis compañeros les quieren pagar 100 mil pesos miserables, entonces produzco yo", enfatizó.