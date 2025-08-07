María Rosa Fugazot habló de la muerte de su hijo.

El espectáculo argentino estuvo de luto a finales de junio por la muerte del actor René Bertrand, hijo de la también actriz María Rosa Fugazot. En una reciente entrevista, la artista dio a conocer cómo vive este complejo momento y cómo fueron los últimos días de vida de su hijo.

Bertrand batalló contra un cáncer fulminante que en poco tiempo arrasó con su vida y, con la angustia expresada en su rostro, María Rosa Fugazot reveló cuánto demoraron los tiempos de los médicos. "Los últimos cuatro o cinco días que realmente estaba muy mal… prácticamente ya ni hablaba. Todo el proceso de que no sabían qué era, después hizo metástasis. Yo no puedo entender. Uno no puede decir nada, como no sos médico. Él empezó con un dolor en el omóplato, primero pensaban que era un desgarro, una fisura", comenzó la actriz de El Trece.

"No podés estar seis meses para diagnosticar una cosa. Él me decía que no me pusiera mal. Yo iba todo el tiempo para ayudar un poco, él me llamaba. Él me decía que me quería ver, me decía ‘me duele’. Hay un punto en el que no sabés con quién enojarte… estoy muy enojada, pero no sé con quién. Yo creo en Jesús", continuó Fugazot. Y siguió: "A lo mejor se van los buenos… se está yendo muy joven, gente buena, los chicos, los angelitos. Cada vez hay más chicos enfermos. No sé adónde va el mundo. No sabés qué pensar. No sabés si decir gracias porque no sufre más".

María Rosa Fugazot habló de la relación de René Bertrand con su esposa

La actriz fue la encargada de avisar a toda la familia sobre la muerte del actor, ya que le informaron a ella desde la entidad médica donde estaba internado. "Con Belén ellos tenían una relación muy linda, especial… Ella te dice cosas de golpe y te producen una profunda ternura, te dice ‘a mí no se me murió mi compañero nada más, a mí se me fue mi maestro, mi mejor amigo, mi confidente’. Yo me acuerdo cuando René me decía ‘yo tengo tres hijos’. Ella era muy jovencita cuando se conocieron", cerró la actriz.