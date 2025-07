La artista de El Trece se quebró al hablar de la partida de su hijo.

El espectáculo está de luto tras la reciente muerte del actor René Bertrand a los 53 años. Se trata de una figura que perteneció a una familia de artistas: fue hijo de la famosa y reconocida actriz María Rosa Fugazot, quien desempeñó populares papeles en novelas de El Trece.

Fugazot dialogó con el ciclo Intrusos sobre cómo vive la partida de su hijo y se mostró devastada ante esta situación. "Estoy en piloto automático. No puedo gritar, no puedo llorar, no puedo explotar", comenzó la actriz de tiras de El Trece como Simona, Sos Mi Hombre y El Puntero.

"Entonces es como si tuviera un agujero negro acá, un balazo de cañón. No puedo exteriorizar. Camino, voy vengo… duermo de a dos horas. Como dice mi nieta, él está. No lo vemos pero está. Está acá, vuela", continuó su descargo María Rosa Fugazot, cargada de emoción. Y agregó: "Él me dijo ‘no te preocupes que yo salgo’, pero no tuvo tiempo. Tuve a mi mamá y a mi papá agarrados de la mano cuando se fueron y me hizo muy bien. Pero con él no pude".

La actriz de famosas tiras de El Trece habló sobre cómo viven este momento sus nietos, los hijos de René. "Ellos lo aplauden, le cantan, le hacen dibujos... está bien, es maravilloso, pero el no más, el saber que no lo toco, no lo veo porque ya está", comentó Fugazot, destrozada. En cuanto a su nieta, agregó: "Me abraza y yo le dijo ‘qué mimosona que está mi nena’. Y ella me dice ‘ay abuela, perdón que te encorche pero como no lo tengo a papá te abrazo a vos que sos un pedacito de él'.

María Rosa Fugazot.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores por el fallecimiento de René Bertrand

"Con profunda tristeza despedimos al actor y director René Bertrand, quien desarrolló una destacada trayectoria artística. Acompañamos con sentidas condolencias a su madre, la actriz María Rosa Fugazot; a su esposa, hijos y seres queridos", pronunciaron desde la entidad. Y siguieron: "Formado en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático durante los años 90, construyó una prolífica carrera como actor, director y productor. En televisión y plataformas trabajó en recordados títulos como El encargado, Espartanos, Una voz en el teléfono, Poné a Francella, Son de diez, Chance, Alta Comedia, Inconquistable corazón, Regalo del cielo, Sin condena, Chiquititas, Brigada Cola, Los Benvenutto, Quereme, Drácula, Casados con hijos, La peluquería de Don Mateo y Polémica en el bar, entre muchos otros".