Preocupación por la salud de El Polaco: continúa internado y grabó un video para sus fanáticos

Preocupación por la salud de El Polaco: continúa internado.

El cantante El Polaco atraviesa un período de cuidados médicos tras verse afectado por una infección urinaria que lo mantiene internado. La situación le impidió participar del viaje de egresados de su hija Sol, en el que había sido elegido para acompañar a los chicos como uno de los padres, y también obligó a posponer o cancelar algunos compromisos laborales.

En las primeras horas, se había informado que su internación se debía a un forúnculo, pero el artista aclaró la situación a través de sus redes sociales: “Estoy internado por una infección urinaria que si Dios quiere mañana o pasado me voy. Estoy mejor, así que les mando un beso”.

Durante este tiempo, El Polaco cuenta con el cuidado cercano de su madre, María Aimo, quien lo acompaña mientras se recupera, en ausencia de su pareja Barby Silenzi. A pesar de la preocupación generada entre sus fanáticos, el cantante se mostró optimista y agradecido por el apoyo recibido, dejando en claro que su evolución es favorable y que espera poder retomar su actividad habitual en los próximos días.

Cómo iba a ser el viaje de esgresados de El Polaco y su hija Sol

El Polaco fue elegido por los compañeros de su hija Sol como padre acompañante del esperado viaje de egresados a San Carlos de Bariloche: “Me votaron todos los alumnos, los 33”, contó con sorpresa mediante una entrevista radial

Pese a la alegría que generó este rol, su internación de urgencia lo dejó afuera del inicio de la excursión. En un principio, se mencionó que el motivo podría haber sido un forúnculo en el glúteo, aunque esa versión fue desmentida por el propio artista.

En su lugar, indicó que se trata de una infección urinaria que está siendo tratada con antibióticos, y expresó optimismo: “Estoy mejor… apenas esté bien, viajo”.



