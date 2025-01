Sorpresa en la cumbia por el anuncio de El Polaco: "Desde que soy chiquito"

Conmoción en la cumbia por el anuncio de El Polaco: "Desde que soy chiquito".

Hace ya un tiempo que El Polaco se encuentra alejado de los escándalos mediáticos y optó por un estilo de vida más de bajo perfil mientras continúa con su carrera en la cumbia. Sin embargo, un reciente anuncio por parte del cantante causó conmoción en la música y dejó atónitos a todos sus seguidores.

Este comunicado se dio luego del polémico cambio de vida que se propuso el cantante y el cual dio a conocer en una reciente entrevista que brindó con Pronto: "Cambié mi vida, dejé el alcohol y volví a la Iglesia". Pero ahora, a través de sus redes sociales, dio a conocer que se alejará de la música por tiempo indefinido.

"Gente linda: quiero compartirles una noticia importante. Este año no me verán tanto en los escenarios porque voy a dedicarme a mi verdadera pasión desde que soy chiquito", empezó por decir el cantante. Luego, siguió: "Un pendiente que llegó la hora de hacer realidad porque los sueños están para cumplirse".

Aunque si bien no especificó cuál es esta verdadera pasión que tiene desde niño, se se mostró muy entusiasmado al respecto. "Confío en que sabrán entender y que me acompañarán con el mismo respeto y cariño que me han demostrado durante estos 20 años de carrera. Los quiero mucho y gracias siempre", sentenció.

La música tropical no esperaba escuchar lo que reveló un histórico de Amar Azul: "Hay gente que ni sabe"

Amar Azul es sin dudas una de las históricas bandas argentina de la música tropical que trascendió generaciones con sus canciones. En estas últimas horas, el nombre del grupo resonó en el ambiente de la cumbia por lo que dijo uno de los integrantes más destacados como lo es Gonzalo Ferrer, el tecladista.

La música tropical tiene a muchos grupos consagrados en Argentina y uno de ellos es Amar Azul, gestado en el año 1991. Gonzalo Ferrer, tecladista y productor musical y de cine, brindó declaraciones recientemente para repasar sus trabajos en el ambiente y en un momento de la entrevista, reveló un dato que pocos conocían.

"Hay gente que ni sabe. Las canciones de La Granja de Zenón tuve que hacer las voces de 'Señora Vaca', las voces de los niños. Es mi voz. Y tuve que hacer un quilombo... poner voz de niño, afinarlo, pitchearlo para arriba", contó Ferrer sobre esta faceta desconocida de su vida artística en otro planoo que no es el mundo de la cumbia. "Para mí mejor, porque ahora con la inteligencia artificial pongo la voz de un pibe y ya está", agregó en diálogo con Cumbia de la pura.

En este sentido, recordó una situación vivida con este contenido para niños: escuchó el diálogo de uno de los personajes, pero hecho con la voz de Bad Bunny, el reconocido cantante puertorriqueño de reggaetón. "Y digo 'pero la gente de Leader se pasa'. Lo llamaron a Bad Bunny y no me avisaron para ir a grabar la sesión ¡Y yo no sabía nada de la inteligencia artificial! Le cuento a mi mujer y me dice 'no, tarado, es la inteligencia artificial'. Fue hace menos de un año", precisó sobre el confuso episodio.