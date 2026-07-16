"¿Qué les pasa a estas personas?": la furiosa reacción de Stephen King tras la prohibición de uno de sus libros

El libro de Stephen King que inspiró Stand by Me y Sueños de libertad fue prohibido en escuelas.

Uno de los libros más famosos de Stephen King fue prohibido en todas las escuelas públicas del estado de Utah y el escritor mostró su indignación en redes sociales. Por qué sacaron de los colegios el libro Las cuatro estaciones, una de sus colecciones de novelas cortas publicadas en 1982, que contiene las historias que inspiraron las películas Stand by Me y The Shawshank Redemption.

La Junta de Educación de Utah ordenó retirar Las cuatro estaciones de todas las escuelas públicas del estado el 6 de julio y la medida se llevó a cabo después de que los distritos escolares de Davis, Jordan, Tooele y Washington establecieran que el libro contiene "material sensible desde un punto de vista objetivo", según consignó The Guardian.

La colección de novelas incluye cuatro historias cortas: Rita Hayworth and Shawshank Redemption: Hope Springs Eternal, Apt Pupil: Summer of Corruption, The Body: Fall from Innocence y The Breathing Method: A Winter’s Tale. El código estatal de Utah establece que "material sensible" puede referirse a contenido pornográfico, perjudicial para menores de edad o relacionado con el sexo.

Qué dijo Stephen King sobre la prohibición de sus libros

El escritor Stephen King reaccionó a la noticia desde su cuenta de X, donde defendió las historias de The Shawshank Redemption y Stand by Me (que comprenden el tomo prohibido) y puso en cuestionamiento la decisión de las autoridades. “Prohibieron Different Seasons en Utah. Contiene Stand by Me y The Shawshank Redemption, historias de amistad y valentía. También aptas para adolescentes. ¿Qué les pasa a estas personas?”, escribió el autor.

Vale remarcar que estas dos historias creadas por Stephen King se convirtieron en dos exitosas películas: Rita Hayworth and The Shawshank Redemption saltó al cine de la mano de Frank Darabont (quien dirigió varias historias de King, como Milagros inesperados y La niebla), protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman; y The Body llegó a la pantalla grande como Stand by Me, dirigida por Rob Reiner (quien también dirigió Misery, filme por el que Kathy Bates ganó el Oscar a Mejor actriz)