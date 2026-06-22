La Maldición de Widow's Bay: de qué trata la serie que recomendó Stephen King

La Maldición de Widow's Bay, la serie que recomendó Stephen King.

La plataforma de streaming Apple TV sumó La Maldición de Widow's Bay, una comedia de terror que se ganó la aprobación del cineasta Guillermo del Toro, el escritor Stephen King y el creador de videojuegos Hideo Kojima. La serie se catalogó como una rareza a la que pocos llegaron hasta su viralización: el fenómeno detrás del show que combina humor, sustos y mitología costera.

La Maldición de Widow's Bay es una serie que combina elementos de terror, misterio y humor en un escenario tan inquietante como pintoresco: una pequeña comunidad costera marcada por una antigua leyenda. La historia sigue a Tom Loftis, el alcalde del pueblo, quien busca revitalizar la economía local y atraer visitantes a una isla que parece haberse quedado detenida en el tiempo. Sin embargo, sus planes comienzan a complicarse cuando una serie de sucesos extraños vuelve a poner en el centro de la escena una supuesta maldición que los habitantes creían parte del folclore local.

A medida que los acontecimientos se vuelven cada vez más difíciles de explicar, el protagonista se ve obligado a investigar el origen de esos fenómenos y a enfrentarse a secretos que permanecieron ocultos durante generaciones. Con una mezcla de suspenso, situaciones sobrenaturales y momentos de humor, la serie explora cómo una comunidad lidia con sus miedos, sus tradiciones y las consecuencias de un pasado que se niega a desaparecer.

La serie fue creada por Katie Dippold, quien también ejerce como showrunner y productora ejecutiva, y está protagonizada por Kate O’Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll y Dale Dickey, con participaciones de K Callan y Jeff Hiller. La primera temporada contó con 10 capítulos y la cadena ya renovó la serie por una segunda temporada, incluso antes de que finalizara la emisión de todos los episodios.

Una serie aclamada por tres grandes del género horror

La Maldición de Widow's Bay alcanzó mayor repercusión cuando empezó a ser recomendada por grandes nombres de las historias de género. El primero de ellos fue el cineasta Guillermo del Toro (El espinazo del diablo, El laberinto del fauno, La forma del agua), quien dictaminó: “Si me permiten decirlo, en mi opinión, #WidowsBay podría ser la mejor serie de streaming en mucho tiempo… y sin duda uno de los actos de prestidigitación narrativa más fascinantes del género de terror".

Otro de los que reaccionó fue el creador de videojuegos Hideo Kojima, que reveló haber visto la serie influenciado por la crítica de Guillermo del Toro, y sostuvo: “Es tan increíblemente buena que no pude parar, así que maratoneé hasta el episodio 9. […] Está repleta de elementos de terror, uno tras otro. A los fans de Stephen King y del terror en general les encantará. El ritmo es excelente y el equilibrio entre terror y humor es perfecto".

Un poco más cauto fue el comentario del escritor Stephen King (célebre por las novelas Carrie, Misery, Cementerio de animales y Cujo, entre muchas otras), que dijo: “’Widow’s Bay’ es buena”. Y en la misma publicación, King se mostró más entusiasmado por la serie Maximun Pleasure Guaranteed.